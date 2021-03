Un pharmacien de Virginie-Occidentale explique comment l’État est devenu une réussite en matière de vaccins

Les Virginiens occidentaux reçoivent des vaccins au Charleston Convention Center and Coliseum de Charleston, en Virginie occidentale, en février. L’État a l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays. | Stephen Zenner / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Le taux de vaccination élevé de la Virginie-Occidentale est en partie dû à son nombre élevé de pharmacies gérées localement qui ont gagné la confiance de la communauté.

Alors que le déploiement du vaccin Covid-19 se poursuit à travers l’Amérique, il est devenu clair que le processus est tout sauf simplifié – beaucoup se sont sentis confus et impuissants à obtenir un rendez-vous, les privilégiés semblent avoir un accès plus facile aux vaccins, et les États s’en vont sur le processus de manière hautement individualisée.

Une réussite, cependant, a été vaccination en Virginie-Occidentale. L’État n’est généralement pas connu pour ses excellents résultats en matière de santé – il a l’un des les pires espérances de vie dans le pays en raison des taux élevés de surdosage, de diabète et de maladies cardiaques. Mais la Virginie-Occidentale est devenue un leader national en matière de vaccination, bénéficiant de l’un des taux les plus élevés au monde.

Le succès de l’État est en partie dû à son histoire de se tourner vers la Garde nationale pour aider gérer les urgences comme les inondations et autres catastrophes. Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que le gouverneur Jim Justice ait décidé de sauter le plan fédéral, qui s’est associé à CVS et Walgreens, en s’appuyant plutôt sur la Garde nationale et un solide réseau de pharmacies locales pour gérer la distribution.

En Virginie-Occidentale, en raison de une loi de 1963, pharmacies locales dépassent en nombre les chaînes nationales. Beaucoup sont gérés par des personnes qui ont grandi dans la communauté, connaissent bien leurs clients et entretiennent des relations avec des maisons de soins infirmiers depuis distribuer des vaccins contre la grippe. Le résultat a été rapide et décisif: à ce jour, 15% de la population a reçu le premier vaccin vaccinal, 9,3% sont entièrement vaccinés et 108,1,3% des doses totales de l’État ont été utilisées (ils ont pu atteindre plus de 100% en doses supplémentaires de certains des flacons de vaccin qu’ils ont reçus).

Drew Massey est responsable des vaccinations à Fruth Pharmacy, un petit magasin général familial et une chaîne de pharmacies basée à Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. (Depuis l’ouverture de son premier magasin en 1952, Fruth s’est agrandi et comprend 29 magasins, principalement en Virginie-Occidentale mais aussi en Ohio et au Kentucky). Massey a grandi dans une région rurale de Virginie-Occidentale dans une famille d’éducateurs et de mineurs de charbon et a passé plus d’une décennie à travailler comme pharmacien chez Kmart avant de déménager à Fruth en 2014, où il a gravi les échelons jusqu’au directeur des opérations pharmaceutiques.

Massey dit qu’il a administré plus de 6000 vaccins – dans des établissements de soins infirmiers, des écoles et des événements communautaires. «À ce jour», a-t-il dit à Vox, «nous n’avons pas gaspillé une seule dose.»

Voici comment Massey a livré des vaccins aux petites communautés de Virginie-Occidentale.

Chez Fruth, je supervise tous les services cliniques, la planification et la dotation en personnel. Je fais partie des six personnes environ de notre équipe de direction. C’est une équipe très soudée et très soudée. À la fin de ma première journée à Fruth, nous avions fait plusieurs centaines de prescriptions. Dans mon ancienne vie, je serais rentré à la maison avec le sentiment que quelqu’un m’avait simplement traîné sur un tas de charbons ardents. Mais j’ai dit à ma femme: «Vous savez quoi? Je me suis totalement trompé pendant tant d’années. Je n’ai même pas l’impression d’avoir fait quelque chose aujourd’hui.

Dans l’un de nos magasins, des clients plus âgés entrent, sortent une bière de racine de la machine, s’assoient et, honnêtement, s’il faut attendre trois heures pour remplir l’ordonnance, ils s’en moquent. C’est comme un épisode d’Andy Griffith. Honnêtement, vous ne voyez plus ça.

Lorsque Covid-19 a commencé, nous avons vu des verrouillages arriver et nous avons essayé de trouver comment nous protéger et protéger les autres. Nous avons remarqué très tôt que les gens ne voulaient pas aller dans des endroits qu’ils considéraient bondés – ils venaient donc dans nos magasins pour acheter des produits de base ou de la nourriture parce qu’ils ne voulaient pas aller dans les grandes épiceries ou chez Walmart. Dans une très petite équipe de direction, vous n’avez pas à passer par les services juridiques et tous ces autres obstacles pour obtenir [Covid-19 safety] choses approuvées. Par exemple, nous avons commencé avec des rideaux de douche à installer comme barrières temporaires pour la sécurité Covid-19. Nous avions tout mis en place avant que quiconque dans notre région n’y pense.

Notre équipe de direction effectue nos tests au volant. Je pense que c’est ce qui est étonnant à propos d’une petite pharmacie par rapport à une grande pharmacie – je ne verrais même jamais les dirigeants d’une des grandes chaînes. Mais mes clients peuvent interagir avec tous ceux qui prennent des décisions dans l’entreprise. Ils peuvent parler de choses bonnes ou mauvaises. Cela leur donne l’impression que l’équipe de la pharmacie ressemble plus à une famille qu’à une entreprise.

Voici comment nous avons commencé les vaccinations: Fondamentalement, le gouverneur Justice a décidé qu’il voulait faire faire les maisons de soins infirmiers et m’a demandé dans combien de maisons de soins infirmiers je pouvais distribuer. J’ai parcouru mon emploi du temps et j’ai dit: «Je pourrais probablement faire quatre à six installations par semaine, si elles sont grandes.» C’est si vous voulez faire 100 à 300 clichés – et je pourrais en faire quatre à six par semaine pour s’adapter à mon travail habituel.

Nous avons commencé à voir ce que nous pouvions faire. J’ai déterminé les points forts pour le nombre de pharmaciens dont j’avais besoin et le nombre de personnes dont j’avais besoin lors de la saisie des données. Mais la principale chose que j’ai dite aux pharmaciens était: «Nous ne gaspillons pas une dose.»

À ce jour, nous n’avons pas gaspillé une seule dose.

Aujourd’hui, nous distribuons nos vaccins lors d’événements de vaccination communautaire, avec des cliniques de fortune ouvertes dans chaque comté de Virginie-Occidentale. Mais au début, nous prenions simplement quelques vaccins et nous conduisions chez nos clients pour voir à qui nous pouvions les donner. La première semaine où nous avons reçu les doses, je conduisais au domicile de personnes que j’avais identifiées comme étant soit des travailleurs de la santé qui devaient être vaccinés, soit des personnes de plus de 80 ans qui avaient plusieurs problèmes de santé, pour leur faire des vaccins.

Au début, je devais comprendre cela moi-même. Dans les petites communautés, vous apprenez un certain montant simplement en demandant de l’aide aux membres de la famille, mais j’ai également reçu une liste du ministère de la Santé des citoyens qui avaient appelé pour dire qu’ils ne pouvaient pas quitter leur maison pour se faire vacciner. Après cela, nous avons identifié les personnes du département de la santé et les personnes qui se sont inscrites dans nos magasins, afin que je puisse essentiellement avoir une liste de personnes à qui donner une chance supplémentaire.

Lors d’une journée typique, je conduisais vers 6h30 du matin et je donnais des photos de huit heures à environ 17 ou 18 heures, et parfois jusqu’à 22 heures. J’allais d’un endroit à l’autre pour donner des coups. À ce stade, j’ai donné probablement 6 000 coups.

Je n’oublierai jamais la femme de 94 ans que j’ai vaccinée et qui vit à Hometown, en Virginie-Occidentale, une petite ville, située à 45 minutes de Point Pleasant, avec probablement 500 ou 600 personnes.

J’ai rencontré son petit-fils en chemin et nous nous sommes arrêtés dans sa petite maison modeste au bord de la rivière. Je me suis approché de la porte et j’ai commencé à parler à cette dame – à 94 ans, elle est douce comme une tarte et tranchante comme une punaise. Elle me regarde et elle dit: «Chérie, je voudrais juste aller au magasin. Mes enfants m’ont enfermé dans cette maison depuis mars et je pense que si j’obtiens ces photos, je pourrai me rendre au magasin.

L’une des plus grandes choses qui a été un succès pour la Virginie-Occidentale est le fait que les gens apprécient notre opinion – et c’est parce que nous sommes leur professionnel de la santé le plus accessible.

Combien de fois avez-vous appelé le cabinet de votre médecin pour parler à votre médecin et votre médecin trouve réellement le temps de vous parler? Combien de fois avez-vous appelé la pharmacie et demandé un pharmacien et parlé à l’un de nous? Vous pouvez nous joindre, et les gens font beaucoup confiance à cela et à mes promesses. C’est aussi beaucoup de responsabilités, car nous avons besoin de bonnes informations.

La Virginie-Occidentale a un pourcentage plus élevé de pharmacies indépendantes que la plupart du reste du pays. Nous dépendons de nos employés pour rester en affaires. Lorsque Walmart perd un client, par exemple, même s’il s’agit de clients de la pharmacie, ils vont probablement encore faire leurs achats au magasin. Mais si vous perdez un client de la pharmacie dans un Fruth, il ne revient pas faire ses achats dans votre magasin – vous le perdez complètement.

J’ai eu plusieurs personnes qui sont nerveuses à propos du tir, et je vais leur parler tout au long du processus. J’essaie de les rendre plus à l’aise en discutant de la procédure et des risques. Puis je leur demande: «Êtes-vous prêt à faire cela?» et la plupart du temps, ils diront qu’ils le sont.

Pour ceux qui ne sont pas sûrs de le prendre, je dis: « Regardez comment la photo fonctionne par rapport à d’autres choses. » C’est sans précédent de voir des clichés qui disent qu’ils vous protègent dans la fourchette des 90 centiles. C’est beaucoup de protection. Ensuite, je dirai aux gens: « Vous protégez aussi les autres. » D’après les commentaires des pharmaciens que j’entends, la plupart des gens qui sont sur la clôture sont les plus jeunes qui pensent qu’ils peuvent simplement faire passer Covid-19. Ou ils l’ont déjà fait – et ils n’ont pas eu de problème avec cela.

Vous devez leur dire: «La protection n’est pas pour vous, la protection est pour tous ceux qui vous entourent. C’est pour la dame qui habite en face de vous. C’est pour votre grand-mère à la maison ou pour les personnes qui ont des problèmes de santé et qui ne sont peut-être pas en mesure de les repousser parce que vous êtes peut-être une porteuse asymptomatique. »

Deuxièmement, je leur dis: «Si vous ne prenez pas le vaccin maintenant, vous ne savez pas quand il sera de nouveau disponible.» Je peux vous garantir qu’une fois qu’il sera disponible pour les masses et que l’approvisionnement en vaccins commencera à se resserrer, il sera plus difficile de revenir en arrière et de se faire vacciner.

Une dame m’a brisé le cœur, et je ne suis pas un doux. Je n’ai même pas donné de photos ce jour-là, sauf la sienne. C’était au gymnase du Hurricane High School. Je me promenais pour vérifier les choses et j’ai vu cette dame qui pleurait. Il y avait deux femmes avec elle et elles lui parlaient. Je pense qu’ils essayaient de la consoler. Dans mon esprit, j’ai pensé: «Oh mon Dieu, cette dame a peur des coups de feu. Je vais la calmer.

Je m’approche et demande: «Chérie, es-tu à l’aise? Est-ce que tu vas bien et pas seulement peur des coups de feu? » La femme derrière elle, j’ai lu ses lèvres – ce qui est maintenant un défi avec un masque – en disant «Non, elle n’a pas peur du coup.» Elle a terminé son enregistrement et je l’ai accompagnée jusqu’au poste de vaccination, mis une paire de gants et lui ai rapidement administré le vaccin. Parfois, vous pouvez dire que quelqu’un a juste besoin d’un câlin, alors je lui en ai donné un pendant que ses amis l’escortaient jusqu’à la zone d’observation.

Les deux dames sont revenues et ont dit: « Je vous bénis. » Son mari est décédé subitement ce matin-là. Il est mort d’une tumeur au cerveau qu’il ne savait pas qu’il avait. Elle a perdu son mari ce matin-là sans avertissement.

Elle savait qu’il aurait voulu qu’elle se fasse vacciner. Alors elle s’est ressaisie et est venue dans le bâtiment pour le récupérer, ont dit ses amis – le même jour.

Je ne peux pas penser à une histoire plus motivante pour savoir à quel point ce vaccin est important.

Comme dit à Hope Reese.