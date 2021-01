La tentative de détruire de précieuses doses de vaccin est intervenue pendant les vacances, alors que l’État s’efforçait d’administrer rapidement des vaccins aux agents de santé de première ligne. Samedi, l’État avait reçu 159 800 doses de vaccins et en avait administré 64 657, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Bien que le produit Moderna soit parfois décrit comme un vaccin «génétique», il ne modifie en rien les gènes d’une personne.

Un pharmacien arrêté pour avoir saboté intentionnellement plus de 500 doses du vaccin Covid-19 dans un hôpital du Wisconsin était «un théoricien du complot reconnu» qui pensait que le vaccin pouvait nuire aux gens et «changer leur ADN», selon la police à Grafton, Wisconsin, où l’homme était employé.

Les flacons, qui contenaient 570 doses de vaccin et qui, selon les procureurs, valaient entre 8 000 et 12 000 dollars, ont été découverts le 26 décembre. Cinq jours plus tard, M. Brandenburg a été arrêté pour crime de mise en danger imprudente et de dommages matériels Lundi a déclaré que les accusations pourraient être abandonnées à un seul délit si les flacons, qui n’ont pas encore été testés, sont toujours utilisables.

Le procureur, Adam Gerol, a déclaré que M. Brandenburg était «plutôt coopératif et a admis tout ce qu’il avait fait». Il a dit que selon des collègues, M. Brandenburg avait apporté une arme à feu au travail à deux reprises.

Dans une ordonnance signée lundi, un tribunal de la famille a accordé la garde exclusive temporaire des deux filles de M. Brandenburg à son épouse, Gretchen Brandenburg, estimant que les enfants étaient en «danger imminent de préjudice physique ou émotionnel».

Mme Brandenburg a demandé le divorce en juin dernier. Lors d’une audience en juillet, son avocat a déclaré que son client craignait le caractère de M. Brandenburg.