Un peuple sans amis : « Il est temps de soutenir les Kurdes »

Gary Lane

Même si les États-Unis se sont tenus aux côtés du Kurdistan contre Saddam Hussein, les Kurdes affirment qu’ils sont un peuple sans amis. L’ancien groupe ethnique connu sous le nom de Kurdes est dispersé dans tout le Moyen-Orient. Ils ont subi des persécutions extrêmes au fil des siècles, notamment une attaque au gaz toxique lancée contre eux par le dictateur irakien Saddam Hussein en mars 1988, au cours de laquelle 12 000 Kurdes ont connu une mort atroce. Ils contrôlent désormais certaines parties du nord-est de la Syrie et le Kurdistan irakien a accueilli des chrétiens fuyant les atrocités de l’Etat islamique. Le conseiller présidentiel kurde Aziz Reda a expliqué que les Kurdes aspirent à un pays qu’ils peuvent considérer comme le leur. « C’est le rêve de tout citoyen kurde », a-t-il déclaré à CBN News. « Chaque ethnie et chaque nationalité a le droit d’avoir son propre État indépendant et de vivre sans aucune oppression ni occupation de la part d’autres nations. » ***Auteur Stephen Mansfield avec Gary Lane, correspondant international principal de CBN News, à propos de son nouveau livre, du sort des Kurdes et de la question de savoir si leur alliance avec les États-Unis tiendra contre l’assaut de l’Etat islamique. Cliquez sur play pour cette interview. Un référendum sur l’indépendance pourrait bientôt être voté par les Kurdes irakiens, mais l’Iran et la Turquie s’opposent à la création d’un pays kurde. Dans la lutte pour sauver Kobané, en Syrie, de l’EI, les Kurdes ont demandé à la Turquie d’autoriser les jeunes combattants à traverser la frontière syrienne. Dans un premier temps, la Turquie a refusé. C’est parce que le Parti des travailleurs du Kurdistan combat la Turquie depuis 30 ans. La Turquie considère les Kurdes comme une menace plus grande que les djihadistes de l’État islamique. Au lieu de combattre l’EI, l’armée de l’air turque a récemment bombardé des combattants kurdes près de la frontière. « Ils ne veulent accepter aucun statut kurde nulle part, ni en Turquie, ni en Syrie, ni en Iran, nulle part… et les Turcs agissent avec le slogan : l’ennemi de mon ennemi est mon ami, donc l’EI. dans ce cas, c’est l’ami de la Turquie », a déclaré Adem Uzum, du Congrès national du Kurdistan. Mais mardi, la Turquie a cédé, permettant aux Kurdes de passer en Syrie pour participer à la bataille contre l’EI à Kobani. Dans son livre intitulé Le miracle des Kurdes : une histoire remarquable d’espoir renaît dans le nord de l’Irak, l’auteur à succès Stephen Mansfield explique pourquoi les Kurdes ont besoin du soutien occidental et comment une nation kurde pourrait servir de modèle pour l’avenir du Moyen-Orient. Est. « Écoutez ceci : l’Etat islamique va tomber. Le Kurdistan va se soulever. L’Irak va probablement se diviser. Lorsque tout cela se produira, les États-Unis voudront avoir soutenu leur ami le plus ardent, bien que maltraité, de la région, les combattants les plus féroces et parmi les plus fervents amoureux de la guerre. démocratie sur terre, les Kurdes méritent un tel dévouement », a écrit Mansfield sur son site Internet. « Ils constituent, après tout, le plus grand groupe de personnes au monde sans patrie », a-t-il souligné. « Il est temps pour les Kurdes d’avoir leur propre patrie, pour que les Etats-Unis se conduisent enfin honorablement envers ce peuple ancien, et pour que le monde se tienne aux côtés des Kurdes qui souffrent depuis longtemps contre les maux qui leur sont imposés », a-t-il conclu. « Il est temps de soutenir les Kurdes. »