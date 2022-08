« Un peu qui je suis » : les jeunes cris espèrent inspirer les autres avec des vidéos scientifiques

Une seule plume d’aigle trône sur la table de la cuisine de la maison de Simon Monteith.

À côté se trouve une gamme de produits ménagers, notamment du peroxyde d’hydrogène, du savon à vaisselle, du colorant alimentaire et un plat de cuisson.

La scène dépeint les deux mondes que marche l’enfant de neuf ans.

D’un point de vue scientifique, les plumes aident à la poussée, permettant le vol. Du point de vue des Premières Nations, une plume d’aigle est un symbole de respect.

“J’aime regarder les choses sous deux angles ou plus”, déclare Simon.

Depuis deux ans, le jeune cri de la nation crie d’Opaskwayak, dans le nord du Manitoba, invite virtuellement d’autres personnes dans sa maison de Winnipeg pour partager son amour de tout ce qui touche à la science.

Utilisant sa cuisine comme toile de fond, Simon a produit environ 60 vidéos éducatives et les a publiées sur les réseaux sociaux sous le nom de Simon The Scientist.

Le projet a commencé au début de la pandémie de COVID-19, lorsque Simon a demandé à sa mère de créer une vidéo pour aider à expliquer le virus à d’autres enfants et jeunes. Il s’est étendu au contenu sur la géologie, la technologie et la chimie.

Jacqueline Monteith dit que son fils a toujours eu la capacité de comprendre des concepts complexes de manière originale.

“C’est fascinant qu’un enfant ait une capacité unique à enseigner des concepts scientifiques ou des concepts complexes à d’autres enfants d’une manière tout à fait unique. Les enfants qui enseignent aux enfants sont une façon que les enfants comprendront, contrairement aux adultes qui essaient d’enseigner aux enfants », déclare Monteith.

L’amour de Simon pour la science est venu à un âge précoce.

« Ce n’est pas vraiment une chose en particulier qui m’a fait m’intéresser à la science. C’est en quelque sorte qui je suis », dit-il.

Simon espère rejoindre des groupes sous-représentés dans le domaine des sciences.

Pour Rob Cardinal, ce même objectif l’a incité à aider à fonder IndigeSTEAM, une organisation offrant des programmes dirigés par des Autochtones et culturellement pertinents aux jeunes Autochtones et à d’autres groupes sous-représentés.

L’organisation tire son nom de l’acronyme STEM : science, technologie, ingénierie et mathématiques. Le groupe intègre les arts, l’architecture et l’agriculture dans sa programmation pour former STEAM. Cela représente des domaines où les peuples autochtones ont été des innovateurs pendant des milliers d’années.

« La connaissance est la connaissance. Nos façons de faire et notre culture sont si applicables en ces temps », déclare Cardinal.

Une étude de 2020 du Conference Board du Canada a révélé que les étudiants autochtones sont plus engagés dans un programme qui relie les modes de connaissance autochtones à la science occidentale.

Le conseil a suivi plus de 100 programmes différents au Canada visant à aider les apprenants autochtones à réussir en STIM. L’étude a révélé que bien qu’il y ait eu une poussée pour atteindre les étudiants autochtones dans les premières années, il y a encore un écart dans la préparation des étudiants du secondaire aux études postsecondaires en STEM.

Les Autochtones représentent 4 % des adultes au Canada, mais moins de 2 % de ceux qui travaillent dans les STIM.

Il y a un manque de ressources financières, techniques et communautaires, explique Doug Dokis, directeur du programme Jeunesse autochtone en STEM d’Actua.

L’organisation nationale de l’éducation est l’une des plus grandes organisations de sensibilisation STEM du pays. Il a établi des relations avec 200 communautés autochtones pour offrir des programmes à environ 35 000 jeunes.

Bien que du travail soit fait sur le terrain et par le biais de divers programmes, il n’y a toujours pas eu d’effort national cohérent pour améliorer les résultats scolaires et la participation des Autochtones dans les domaines des STEM, a ajouté Dokis, qui est Anishinaabe de la Première Nation Dokis en Ontario.

Dokis dit que ces dernières années, l’industrie s’est appuyée sur les connaissances autochtones en matière de climat et de durabilité des terres.

« Les peuples autochtones ont toujours connu les STEM au plus haut niveau. Les connaissances autochtones deviennent maintenant un point central pour relever certains des défis sociaux, environnementaux et économiques actuels auxquels la société dans son ensemble au Canada est confrontée.

Cardinal dit qu’il est important que les jeunes autochtones aient des modèles.

Cardinal est Blackfoot de la Première Nation Siksika et astrophysicien. Après avoir découvert une comète, Cardinal dit qu’un de ses aînés lui a dit qu’il avait l’obligation envers sa nation de partager ses connaissances, ce qui l’a incité à passer à un rôle de mentor.

Cardinal espère montrer aux jeunes qu’il y a une place pour eux dans les sciences.

“Donnez-leur un peu d’inspiration et donnez-leur un peu de fierté.”

De retour à Winnipeg, Simon devient un mentor à part entière.

Il veut transformer son projet passionnel en émission télévisée pour toucher plus de jeunes. Il a soumis un plan d’affaires au Pow Wow Pitch, un concours pour les entrepreneurs autochtones, et est demi-finaliste.

“(Je veux) aider à soutenir les idées d’autres enfants afin qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent, ce qui peut ne pas être de la science ou peut-être de la science, mais je veux aider les enfants à trouver leur rêve.”

Brittany Hobson, La Presse Canadienne

Sciences autochtones