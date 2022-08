‘Un peu d’une puce sur notre épaule:’ Lincoln-Way East espère revenir en forme – Shaw Local

FRANKFORT – Cela en dit long sur la qualité d’un programme de football qu’un dossier de 9-3 et une place dans les quarts de finale de classe 8A sont considérés comme une année en baisse.

Mais, tel est le cas avec Lincoln-Way East.

Les Griffins de l’entraîneur Rob Zvonar sont devenus un incontournable dans les derniers tours des séries éliminatoires et avec des totaux de victoires à deux chiffres, 9-3 ressemble à une aberration. C’était la première fois depuis 2016 que Lincoln-Way East enregistrait jusqu’à trois défaites en une saison.

Avec 16 partants de retour après la défaite 3-0 en quart de finale de classe 8A la saison dernière contre la Loyola Academy, les Griffins espèrent redresser la barre cette saison et poursuivre leur incroyable séquence d’atteinte des séries éliminatoires chaque année de l’existence de l’école, notamment en remportant trois championnats d’État.

À la tête de la charge sera le secondeur Jake Scianna. Non seulement Scianna en est à sa troisième année en tant que partant, mais il a également vu du temps dans les équipes de coup d’envoi et de retour du coup d’envoi en tant que recrue dans le match de championnat d’État 2019. Il est le dernier des trois frères à avoir remporté des titres d’État pour les Griffins. Les frères aînés Ryan et Danny faisaient partie de l’équipe du titre d’État 2017.

Le secondeur de Lincoln-Way East Jake Scianna, au centre, sera un élément clé de la défense des Griffins aux côtés du joueur de ligne défensif Caden O’Rourke, à droite, et du demi défensif DJ Ritter. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

“Je n’étais pas assez âgée pour jouer avec eux, mais ils m’ont beaucoup appris”, a déclaré Scianna. « Aussi, mon père [Randy] était un All-American à Homewood-Flossmoor et a joué à Notre Dame. Le football est dans mon sang.

« Il y a un peu une puce sur notre épaule cette année, c’est certain. Aller 9-3 n’est pas mal. Beaucoup d’écoles tueraient pour ce record. Mais pour nos standards, ce n’était pas très bon. Il y a une longue tradition ici à Lincoln-Way East, et nous espérons en faire partie. La plus grande chose pour nous est de gagner un titre d’État. Je me souviens avoir dit aux gars de l’équipe de l’an dernier que nous allions en gagner un pour eux cette année, et c’est ce que nous recherchons. L’arrivée de l’an dernier nous a rendu encore plus affamés cette année.

L’entraîneur de l’Est Rob Zvonar, le seul entraîneur-chef des Griffins depuis qu’ils ont commencé à jouer en 2000, dit que lui et l’équipe ont un surnom pour Scianna. La gomme.

“C’est le genre de joueur qui efface les erreurs des autres”, a déclaré Zvonar. «Si un joueur de ligne défensive rate un tacle ou une mission, Jake est là pour faire le tacle de toute façon. L’avoir au milieu est un excellent point de départ pour notre défense.

Outre Scianna, les juniors Connor Durkin et Nick Peterson reviennent en tant que secondeurs internes pour les Griffins, tandis que le senior Charles Nevinger et le junior Gavin LeDere seront les secondeurs extérieurs. Sur la ligne défensive seront le senior Hank Ravetto, le junior Joe Fushi, le deuxième Caden O’Rourke, le junior David Wuske et le junior Josiah Manumaleuna. Le secondaire comprendra DJ Ritter et Zac Welker senior à la sécurité, avec le senior Jordan Braithwaite et les juniors Jashawn Echols et JT Poynton au cornerback.

“Nous jouerons la défense de Lincoln-Way East”, a déclaré Zvonar. « Nous ne sommes pas vraiment gros, mais nous sommes assez rapides. Nous serons implacables au ballon et jouerons avec un effort énorme.

Zvonar estime que la force de l’attaque sera le jeu de course. Les Griffins retournent deux partants de trois ans – les seniors Brad Abbot et Will Heitner – ainsi que les juniors Josh Janowski et Mike Lombardo. Les seniors Carter Russell, Colin Redmond et Joe Torelli se disputent également le temps de jeu.

Le champ arrière mettra en vedette un coup de poing 1-2 des seniors James Kwiecinski et Pete Olaleye, tandis que la bataille du quart-arrière opposera le senior Chase Arthur et le junior Braden Tischer. Les seniors Jayden Cool et Jimmy Curtin reviennent en tant que receveurs, tandis que le senior Sam Dye et les juniors Cade Serauskis et Ryan Usher poussent également pour le temps de jeu.

Le tandem de porteurs de ballon de Lincoln-Way East composé de James Kwiecinski, à gauche, et de Pete Olaleye cherche à fournir aux Griffins une attaque de course implacable. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

“Souvent, lorsqu’une équipe a deux porteurs de ballon, c’est une situation éclair”, a déclaré Zvonar. “Avec James et Pete, ils sont tous les deux un peu des deux.”

De plus, aucun porteur de ballon ne semble se soucier de qui porte le ballon.

“Tant que nous déplaçons le ballon, nous ne nous soucions pas de qui l’obtient”, a déclaré Kwiecinski. “Nous passons au récepteur de fente lorsque nous ne sommes pas dans le champ arrière, donc nous restons toujours sur le terrain.”

“Je dirais que je suis plus du genre boule de bowling”, a déclaré Olaleye. « James a un peu plus de vitesse. Nous avons une petite puce sur notre épaule de l’année dernière. Il y a quelques championnats d’État ici, et nous voulons en avoir un à nous.

Zvonar espère que les Griffins pourront utiliser l’expérience de la saison dernière à leur avantage.

“Nous étions un groupe un peu plus jeune l’année dernière”, a-t-il déclaré. «Nous avons généralement 16 à 18 seniors qui commencent, mais l’année dernière, nous étions beaucoup plus jeunes. Pourtant, j’étais très fier de ce qu’ils ont fait. Nous étions menés 3-0 à [Loyola coach] L’équipe de John Holocek et avait le ballon à la fin avec une chance de gagner. Nous ne croyons pas aux victoires morales ici, mais j’étais très fier de ces gars-là.

« Après la saison dernière, ces gars-là ne se laisseront pas prendre dans une situation. Vous pouvez simuler beaucoup de choses à l’entraînement, mais vous ne pouvez pas simuler les matchs éliminatoires du vendredi soir ou du samedi après-midi. Ils sont passés par là maintenant. Nous serons mis à l’épreuve, c’est sûr. Pas seulement de l’année dernière, mais on commence par un match à l’extérieur contre une bonne équipe de Crète-Monee puis on affronte une très bonne équipe de Batavia à domicile avant de commencer notre programme de conférence qui a [defending Class 8A champion] Lockport, Bolingbrook, Homewood-Flossmoor et un programme Sandburg bien amélioré. Nous espérons que nos enfants pourront profiter de l’expérience de l’année dernière et passer une bonne année cette année.