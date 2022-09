Jour 69:16Ce que le domaine de Balmoral signifiait pour la reine

La reine Elizabeth II est décédée jeudi au château de Balmoral dans les Highlands écossais – un lieu qui a eu une grande importance tout au long de sa vie.

C’est là qu’elle a passé de nombreux étés dans son enfance et qu’elle a ensuite rencontré son mari. Elle aimait servir les invités, laver la vaisselle et “jouer” une vie normale à Balmoral, a déclaré l’écrivain et historienne Hadley Meares.

“Je pense que c’est vraiment un endroit où ils [the Royal Family] peut simplement être une famille et jouer à des jeux bizarres comme « botter la canette » et simplement se détendre », a déclaré Meares.

La reine est revenue à Balmoral lorsque son mari, Philip, est décédé l’année dernière.

Meares dit que l’endroit représente le genre de valeurs britanniques traditionnelles qui signifiaient l’époque de la reine en tant que chef d’État.

Meares s’est entretenu avec CBC Radio Jour 6 et voici une partie de sa conversation avec l’animatrice Saroja Coelho :

Je veux avoir une image de cet endroit dans ma tête. Pouvez-vous décrire le Balmoral dans les Highlands écossais ? À quoi cela ressemble-t-il?

C’est dans l’Aberdeenshire et les magnifiques Highlands d’Ecosse. C’est ce genre de château à mini-tourelles à l’aspect étrange qui a été construit au 19ème siècle, mais il a été construit pour ressembler davantage à un château romantique et médiéval.

Il est entouré de toutes ces merveilles naturelles, de ruisseaux, de rochers et de landes et de toutes les choses que nous associons, vous savez, en quelque sorte à Les Hauts de Hurlevent et le genre de romantisme brumeux du Royaume-Uni.

Balmoral a été acheté au milieu du XIXe siècle par le prince Albert et la reine Victoria. Ils sont tombés amoureux des Highlands écossais. (John Curtis/Shutterstock)

Je peux presque sentir le vent violent rouler autour de moi. Et à l’intérieur ?

Il y a plusieurs bâtiments sur le domaine. La famille était obsédée par le tartan et par les meubles lourds et les meubles sombres. Il a une sensation très intime, une sorte de gothique, surchargé – [that’s] ce que beaucoup de ceux qui ont visité ont commenté.

La reine a dit elle-même qu’elle trouvait très intéressant d’essayer de le garder aussi proche que possible de l’époque de la reine Victoria.

Pourquoi était-ce?

Je pense que c’est un lien avec la tradition. De plus, lorsque la reine a grandi, le point culminant de son année … pour elle et sa sœur Margaret, c’était de monter à Balmoral pendant les étés. Je pense aussi que c’est une sorte de sentiment de confort, de continuité et d’espoir, n’est-ce pas ? Beaucoup de gens aiment retrouver leur lieu d’enfance préféré comme il l’a toujours été.

Je comprends qu’il y a aussi un moment plus tard dans sa vie où Balmoral devient très significatif pour elle en tant que toile de fond de sa romance avec le prince Philip et des premiers jours de leur relation ?

C’est correct. Vous savez, le prince Philip était son cousin éloigné – son troisième cousin, pour être exact. Leur romance s’est vraiment épanouie à Balmoral. Ils allaient à la chasse avec d’autres jeunes et à la pêche et buvaient quelques verres ensemble. Et puis ils s’esquivaient parfois pour un trajet privé. Un peu d’intimité dans une telle vie publique.

Je pense que beaucoup de gens, vous savez, quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils veulent être entourés des choses qu’ils aiment. – Hadley Meares, écrivain et historien

Cela semble être le but de cet endroit, un endroit privé où ils pourraient simplement être entre eux.

Absolument. La reine a commenté, vous savez, vous pouvez marcher pendant des heures et ne voir personne. Je pense que c’était une telle bénédiction pour cette femme de la campagne calme, timide et retirée de pouvoir simplement s’amuser et monter à cheval et profiter de pique-niques et de barbecues avec sa famille.

Elizabeth monte à cheval près des rives de la rivière Dee au domaine de Balmoral en Écosse en 2019. (Invicta Kent Media/Shutterstock)

C’était aussi l’endroit où elle était retournée quand Philip est mort l’année dernière, n’est-ce pas ?

Il est. C’est l’endroit où elle est allée pleurer en privé, bien sûr, pendant la pandémie de COVID. Et je pense que c’est assez poignant. Tant d’événements importants se sont produits pour la famille royale – surtout des événements familiaux privés.

Bien sûr, ils étaient à Balmoral lorsqu’ils ont appris le décès tragique de la princesse Diana. Ils étaient à Balmoral quand ils se sont fiancés. Et maintenant, bien sûr, c’est l’endroit où elle est décédée. Je pense que beaucoup de gens, vous savez, quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils veulent être entourés des choses qu’ils aiment.

Mais tout le monde n’était pas fan de Balmoral. Vous venez de mentionner la princesse Diana. Elle n’aimait pas trop l’endroit. Pourquoi pas?

Diana détestait absolument Balmoral. Il faisait très froid et il pleuvait tout le temps. Elle détestait tirer. Elle détestait la saleté du pays. Peu importe s’il pleuvait, il fallait quand même aller au pique-nique familial.

Le prince Philip se plaignait souvent de se présenter tard au petit-déjeuner et au dîner, de mettre ses écouteurs et d’écouter de la musique. C’était tellement loin des sensibilités très cosmopolites et modernes de Diana.

La reine arrête le véhicule qu’elle conduisait pour nourrir ses chevaux au domaine de Balmoral, en Écosse, en 2018. (Invicta Kent Media/Shutterstock)

Quand la famille royale a-t-elle acheté Balmoral ?

Balmoral a été acheté au milieu du XIXe siècle par le prince Albert et la reine Victoria. Ils sont tombés amoureux des Highlands écossais. L’homme qui possédait le bail de Balmoral a fini par mourir en s’étouffant avec un os de poulet.

Ils ont pu obtenir le bail et finalement acheter Balmoral purement et simplement. C’était un sanctuaire et un refuge pour la famille géante de Victoria, et c’est là qu’elle s’est également retirée après la mort de son bien-aimé Albert.

Quand vous pensez à Balmoral et à toute la grandeur et les collines que vous avez décrites, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Pour moi, cela signifie cette tradition que la monarchie est censée maintenir. C’est vraiment un endroit qui est en quelque sorte piégé dans le passé – à l’époque de ce que nous savons maintenant être un Royaume-Uni impérial très problématique. Cela symbolise très bien ce à quoi nous pensons quand nous pensons à l’Angleterre classique. Les chevaux de campagne – dont nous savons que la reine était absolument obsédée – la pluie, la bruine.

Alors que nous imaginons ces derniers jours de la reine Elizabeth, nous savons qu’elle était à Balmoral. Pensez-vous qu’elle a anticipé sa mort lorsqu’elle s’y est rendue pour la dernière fois ?

On ne peut que spéculer là-dessus. C’était une femme assez pratique – elle a travaillé jusqu’à deux jours avant sa mort. Je pense qu’elle savait probablement qu’elle donnait de plus en plus au roi Charles III… les pouvoirs d’un roi de l’ombre.

Je pense juste que c’est si beau qu’elle soit décédée dans cet endroit où elle était tombée amoureuse, où elle avait passé des moments merveilleux avec ses parents et sa sœur, dont elle était si incroyablement proche. C’est vraiment un beau regard privé sur quelqu’un qui a donné sa vie aux yeux du public, même si à l’intérieur, je pense qu’elle aurait de loin préféré être une simple cavalière de campagne.

Entretien avec Hadley Meares réalisé par Yamri Taddese. Questions et réponses éditées pour plus de longueur et de clarté.