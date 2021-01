Après que les Marlins de Miami ont été éliminés au deuxième tour des séries éliminatoires par les Braves d’Atlanta, le manager Don Mattingly a regardé beaucoup de matchs éliminatoires dans les tours suivants.

Il n’était pas fan du style actuel du jeu.

«Honnêtement, c’était un peu difficile à regarder», a déclaré Mattingly lors des rencontres hivernales virtuelles de la ligue. «Il ne se passe simplement rien. Les manches vont vite. Strikeout, strikeout, home run. C’était difficile à regarder. Cela me dit que nous devons trouver un moyen de faire bouger notre jeu. Je ne veux pas dire jouer à des jeux plus rapides; Je veux dire plus d’action. Je pense que c’est ainsi que nous pouvons créer un meilleur match à regarder. »

Il y a beaucoup de fans de baseball qui sont probablement d’accord avec son sentiment. Les moyennes au bâton et les pourcentages de base sont en baisse dans la ligue. Les grèves et les circuits sont en hausse. L’un des trois vrais résultats – une marche, un circuit ou un retrait – s’est produit 36% du temps la saison dernière, selon ESPN, ce qui est un record absolu.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a mis l’accent sur les mesures visant à améliorer le rythme de jeu dans les matchs – le match moyen de neuf manches était de 3:07 l’année dernière – et il a déclaré au Dan Patrick Show en octobre que la restriction des changements défensifs extrêmes était un sujet brûlant avec le comité de compétition de la ligue.

«Nous devons continuer à être progressistes», a déclaré Mattingly. «Nous devons continuer à mettre sur le marché un produit que les gens veulent voir, qui a de l’action et qui continue de retenir notre attention. Tout ce que nous faisons en ce qui concerne les règles, je pense que nous devons être ouverts d’esprit. Je le regarde dans la NFL, les règles changent. Vous le regardez en NBA. Les jeux vont évoluer. De toute évidence, vous ne voulez pas changer le cœur du jeu, mais je pense que nous devons être ouverts d’esprit.

Statcast définit un changement défensif lorsque trois joueurs ou plus sont du même côté de la deuxième base. Les frappeurs gauchers ont été décalés dans 50,8% de leurs apparitions au marbre en 2020, un nombre qui continue d’augmenter chaque année. Les gauchers ont été déplacés dans 29,6% de leurs apparitions au plateau en 2018.

« Il y a une vraie pression en cours, pas seulement en tant que frappeur gaucher, mais je parlerai pour les frappeurs gauchers, à la plaque », a déclaré Joey Votto à MLB Network Radio sur Sirius XM. «La combinaison d’un grand nombre de défenseurs sur le côté droit du terrain et de la façon dont un frappeur est lancé maintenant est essentiellement intégrée soit à un retrait au bâton, soit à un contact faible sur le côté droit du terrain. J’en ai été victime. Même lorsque je frappais une balle violemment et la frappais sur l’herbe du champ droit, c’était un saut au joueur de deuxième but ou un entraînement en ligne vers l’arrêt-court ou le deuxième but. J’avais l’impression que peu importe ce que je faisais, c’était une sortie.

Avec moins de coups sur le côté droit du champ intérieur, cela a conduit de nombreux frappeurs gauchers à se concentrer sur les circuits au champ droit pour lutter contre les changements défensifs. Votto a noté comment des joueurs comme Bryce Harper, Cody Bellinger, Max Muncy et Anthony Rizzo peuvent frapper une balle avec une vitesse de sortie de 112 mph et c’est une routine à cause du joueur de deuxième but dans le champ droit peu profond.

«C’était un coup de pied automatique il n’y a pas trois, quatre ans, même pas si longtemps», a déclaré Votto. «Je suppose que, bien sûr, ils essaient toujours de frapper la balle fort, mais je pense que nous avons tendance – je peux parler de mon expérience – à essayer de chasser frapper la balle avec une certaine hauteur. Une balle au sol dès le départ, même les disques durs haut de gamme sont mauvais en ce moment. S’ils changent les règles, très bien. Cela signifie que les frappeurs gauchers seront mieux équipés pour la prochaine ère. Je ne serais pas surpris si vous voyiez un gars frapper .370 ou quelque chose de fou comme ça même avec les retraits au bâton.

Cela ne veut pas dire restreindre les changements dans une idée universellement populaire. Le manager de Cleveland, Terry Francona, pensait que cela pourrait avoir des conséquences inattendues.

«Si vous mettez artificiellement des règles comme ne pas changer de place, les joueurs n’essaieront pas de frapper la balle dans l’autre sens. Ils n’ont pas à le faire parce que vous ne pouvez pas changer. Ils vont juste chercher plus et tout le monde va tirer le ballon. Je pense que le meilleur moyen est lorsque les joueurs font des ajustements. Une chose que nous devons faire mieux en tant qu’industrie est de faire comprendre aux gens à quel point nous aimons notre jeu et apprécions notre jeu, et pas seulement de séparer les choses que nous n’aimons pas dans notre jeu. Je ne pense pas que nous le faisons toujours vraiment bien.

Des changements plus radicaux sont envisagés pour inviter plus d’action dans les jeux, allant du déplacement du monticule vers l’arrière, à l’amortissement de la balle ou à la réduction de la zone de frappe.

«Qu’est-ce que je pense du jeu actuellement? J’adore ça », a déclaré Votto. «J’adore ça parce que je pense que c’est une meilleure version des athlètes que celles de mon arrivée. Je ne vais pas faire caca sur la génération avant moi. Je me sens vraiment reconnaissant d’être venu après l’ère des stéroïdes. J’ai réussi à faire le pont entre les derniers joueurs de l’ère des stéroïdes et ensuite le genre d’ère moyenne où j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de gars plus âgés, genre de gars persistants, plus anciens et maintenant ce que je ressens, c’est cette nouvelle génération où vraiment ce sont les meilleurs athlètes que j’ai jamais vus dans un uniforme de la Major League.

«Je veux dire que je regarde Ronald Acuña, et c’est probablement l’un des gars que je regarderais le plus. C’est un athlète si fabuleux à regarder. Et je ne sais pas combien de ceux-ci – le cas échéant de ceux-là – j’ai pu voir quand je suis venu pour la première fois. Pour moi, si vous vous tenez à côté de ces gars ou que vous allez dans un stade de baseball et que vous vous asseyez dans une première section et que vous regardez vraiment un Acuña voler autour des bases ou que vous regardez une (Mike) Trout au bâton, puis les voyez courir sur sur le terrain et voir à quel point ces hommes sont grands et à quel point ils sont jeunes et en bonne santé, c’est vraiment un régal. Je suis fier et honoré d’être sur le terrain en compétition avec ces gars parce qu’il y a tellement d’athlètes fantastiques en ce moment, donc je pense que le sport est dans un endroit formidable.