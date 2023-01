Un peu d’exercice peut améliorer la santé mentale, selon des scientifiques et des psychologues

C’est cette période de l’année où le temps maussade et les résolutions du Nouvel An oubliées font que beaucoup d’entre nous ne se sentent pas à leur meilleur. Même si nous savons que l’exercice nous aidera à nous sentir mieux, se lever et bouger peut sembler trop difficile, en particulier pour les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression.

Certains scientifiques et psychologues de l’exercice disent que bon nombre des messages que nous recevons sur la forme physique ne sont d’aucune utilité.

“Il existe des preuves très solides que l’exercice peut être bénéfique pour aider à réduire les symptômes de dépression et d’anxiété”, a déclaré Jennifer Heisz, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la santé cérébrale et le vieillissement au département de kinésiologie de l’Université McMaster.

“(Mais) je pense que c’est très rebutant lorsque vous regardez les directives d’exercice pour la santé physique et que vous pensez que vous devez les atteindre pour la santé mentale.”

L’Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes âgés de 18 à 64 ans de faire au moins 150 minutes d’activité physique aérobique d’intensité modérée par semaine, ainsi que des activités de renforcement musculaire au moins deux fois par semaine.

ParticipACTION, une organisation qui fait la promotion de l’activité physique, a déclaré qu’il en fallait beaucoup moins pour obtenir des bienfaits pour la santé mentale, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Il a commandé un sondage en ligne auprès de 1 526 adultes canadiens mené par Léger, qui a révélé que 36 % des répondants pensaient qu’ils avaient besoin de faire de l’exercice pendant plus d’une demi-heure pour « ressentir l’élan mental ».

Ce n’est pas vrai, a déclaré Leigh Vanderloo, scientifique de l’exercice chez ParticipACTION.

Prendre 10 à 15 minutes par jour pour bouger votre corps “va avoir des effets assez prometteurs sur la santé mentale”, a déclaré Vanderloo.

“Il n’y a pas de mauvais mouvement”, a-t-elle déclaré. “Pensez à toutes les opportunités que vous avez déjà dans votre journée et que vous pourriez bouger davantage.”

Cela pourrait signifier faire une promenade rapide autour du bureau entre les réunions, se garer un peu plus loin lorsque vous allez chercher les enfants à l’école, courir à l’étage, ratisser les feuilles, faire le ménage, jardiner ou danser, a déclaré Vanderloo.

“Chaque pas compte”, a déclaré Heisz.

Pour les personnes souffrant de dépression clinique ou d’anxiété, “l’exercice peut être une excellente thérapie complémentaire à prendre en plus des médicaments”, a-t-elle déclaré. Mais ces conditions peuvent également rendre difficile de se lever du canapé.

“Essayer de se motiver à faire de l’exercice est vraiment difficile, surtout si vous pensez que c’est ce gros entraînement d’une heure ou difficile que vous devez faire pour obtenir les avantages, alors qu’en fait ce n’est pas le cas”, a déclaré Heisz.

La Dre Zarina Giannone, une psychologue de Vancouver spécialisée dans les sports, la performance et l’exercice, convient que l’un des obstacles est d’avoir l’énergie et les «ressources intérieures» nécessaires pour devenir actif.

“Avec des gens comme ça, il est tellement important de vraiment, tout d’abord, commencer très petit et très lentement”, a-t-elle déclaré.

“J’ai encouragé les gens à faire de très petites choses – des choses qui sont déjà intégrées dans le monde, comme faire des promenades, faire de l’exercice à la maison, utiliser le poids du corps, comme des choses comme ça”, a-t-elle déclaré. .

Si les gens veulent essayer d’aller au gymnase mais se sentent dépassés, Giannone suggère qu’ils commencent par 15 minutes deux fois par semaine – et ils peuvent simplement passer ce temps à se promener et à se familiariser avec l’espace.

“Et puis la semaine prochaine, c’est peut-être en train de s’appuyer sur ça. Mais c’est progressif, c’est lent », a-t-elle déclaré.

Il est également important que les gens soient « flexibles » s’ils se fixent des objectifs de mise en forme, a déclaré Pier-Éric Chamberland, président de la section sport et exercice de la Société canadienne de psychologie.

Sinon, ils peuvent tomber dans le piège du « tout ou rien », a-t-il dit.

Si vous aviez l’intention de faire une séance d’entraînement de 45 minutes mais que vous manquez de temps, ne vous contentez pas de rejeter l’exercice ce jour-là, a recommandé Chamberland.

Au lieu de cela, prenez les 15 minutes dont vous disposez et faites autre chose comme marcher, a-t-il dit.

La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont beaucoup pensent à l’exercice, a déclaré Heisz.

“Il y a eu un changement dans la raison pour laquelle les gens voulaient s’entraîner”, a-t-elle déclaré. “Ainsi, au lieu de s’entraîner pour leur santé physique – comme être plus fort ou plus en forme – ils voulaient s’entraîner pour leur santé mentale.”

C’est un changement sain par rapport à l’accent mis sur la perte de poids par tant de gens, a déclaré Vanderloo.

“J’aimerais voir plus d’évolution vers, vous savez,” je deviens actif pour ma santé mentale, pour la gestion du stress “”, a-t-elle déclaré.

“Ce sont tous des avantages liés à l’activité physique qui n’ont rien à voir avec le poids.”

—Nicole Ireland, La Presse canadienne

