Les Calgariens à la recherche d’un endroit décent où vivre disent que naviguer sur le marché locatif de la ville est devenu une épreuve épuisante et démoralisante.

« En tant que Calgarienne née et élevée, je suis choquée. C’est assez lamentable », a déclaré Laura Martin, qui vit actuellement dans un parc de maisons mobiles avec son mari et ses trois enfants.

La famille avait l’habitude de louer une maison dans la communauté sud-est de Midnapore, mais a décidé en 2019 de réduire ses effectifs afin d’économiser pour un acompte, dans le but d’acheter une maison. Mais ces plans ont été déraillés par la pandémie, un licenciement inattendu et, maintenant, l’inflation.

Martin dit qu’ils se sentent maintenant coincés dans ce qui était censé être une situation de vie temporaire. La maison mobile est relativement abordable, mais petite et en mauvais état, et elle a du mal à convaincre le propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires depuis longtemps.

Mais trouver un meilleur endroit où vivre a été presque impossible.

« Les options sont rares », a-t-elle déclaré. « Si je trouve une location à moins de 3 000 dollars par mois qui pourrait accueillir ma famille de cinq personnes et autoriser mon animal de compagnie, mon chat, il y a souvent des guerres d’enchères. »

Elle est loin d’être seule dans son combat.

‘Autocollant choc’

Selon un Rapport sur le développement économique de Calgary présenté au conseil municipal cette semaine.

« Cela signifie que 379 200 Calgariens qui travaillent étireraient leur résilience financière pour accéder de manière indépendante même aux logements du marché les plus abordables actuellement disponibles », indique le rapport.

Calgary avait un taux d’inoccupation de seulement 2,6 % en octobre 2022, selon le dernier rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. En dehors des communautés du centre-ville et de Beltline, le taux était encore plus bas, allant de seulement 1,2 à 1,9% dans d’autres parties de la ville.

Et depuis octobre, le marché semble s’être encore resserré, alors que Calgary a connu une poussée démographique avec un afflux de personnes venant de partout au Canada et du monde entier.

Parmi eux se trouvait Shannon Greer, qui vivait à Calgary et est revenue dans la ville en février après plusieurs années à Victoria, en Colombie-Britannique.

Elle est revenue pour une opportunité d’emploi et a été surprise de voir à quel point il était difficile de trouver un logement à louer en 2023. Même dans un marché serré, elle et son partenaire ont pensé qu’ils pourraient trouver quelque chose, en tant que professionnels travaillant avec pas d’enfants et pas d’animaux.

Mais le marché est si serré qu’elle cherche toujours un endroit – quatre mois après son arrivée – et compte entre-temps sur ses amis et sa famille pour un logement temporaire.

« J’ai subi un choc d’autocollant partout », a déclaré Greer. « Et c’est pourquoi je ne suis même pas encore logé de façon permanente. »

Shannon Greer est revenue à Calgary de Victoria, en Colombie-Britannique, et a été surprise de la difficulté de trouver un logement à louer dans la ville en 2023. (Google Meet/Capture d’écran)

À un moment donné, elle et son partenaire ont pensé qu’ils avaient enfin trouvé une maison de location à prix raisonnable et signé un bail, pour arriver le jour de la prise de possession et trouver l’endroit dans un état invivable.

« Quand nous sommes entrés, le détecteur de fumée s’est déclenché. Il y avait beaucoup d’objets personnels laissés dans la maison. Il y avait de la boue partout sur le sol », a déclaré Greer.

« Il n’y avait pas d’eau chaude et la fournaise ne fonctionnait pas non plus. Et nous avons donc fini par rompre le bail parce que … l’unité n’était pas prête pour une occupation sûre. »

Il a été difficile de récupérer leur dépôt de garantie et le paiement initial du loyer, a-t-elle déclaré, mais le propriétaire a finalement remboursé leur argent après avoir remis la maison en vente et trouvé un autre locataire.

« Je me demande ce que c’est pour les gens qui ont emménagé dans cette maison, car il y avait pas mal de problèmes », a déclaré Greer.

Dynamique de puissance

Lorsqu’il s’entretient avec des propriétaires potentiels, Greer affirme que la dynamique du pouvoir sur le marché est claire.

« J’ai vu un endroit à Inglewood et j’ai posé pas mal de questions, comme vous le faites en tant que locataire », a-t-elle déclaré. « Et je ne pense pas que le propriétaire ait aimé ça, parce que j’ai suivi le processus de candidature, fourni toutes mes références, etc., puis elle a dit: » Je ne pense pas que tu sois la bonne personne. « »

« Et alors j’ai pensé: ‘Oh putain, je ne peux plus poser de questions.’ Alors l’endroit suivant que j’ai vu, je me suis dit : ‘Oh, ça a l’air vraiment bien.' »

Elle a également déclaré que les prix demandés pour les locations avaient tendance à augmenter, dès qu’elle manifestait de l’intérêt.

Elle se souvient d’une expérience, en particulier, avec une location à Marda Loop qui était annoncée à 2 450 $ par mois mais, lorsqu’elle s’est renseignée, le propriétaire a dit que c’était une erreur et que le prix réel était de 2 550 $. Elle a quand même réservé une visite, seulement pour se faire dire que le prix était maintenant de 2 700 $.

Martin, qui cherche toujours une alternative à sa maison mobile, dit que le marché est devenu concurrentiel à un degré qu’elle n’a jamais vu auparavant à Calgary, avec tant de personnes se disputant si peu de locations.

« Ce sont des guerres d’enchères pour le loyer. C’est moi contre vous », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu des situations où j’ai appelé des propriétaires pour faire une enquête sur une propriété et ils demandaient des frais non remboursables pour traiter ma demande – donc payer entre 200 $ et 400 $ juste pour déposer une demande. »

La hausse des coûts de possession aussi

Pendant ce temps, les taux d’intérêt continuent d’augmenter, la Banque du Canada augmentant son taux de référence d’un autre quart de point mercredi, à 4,75 %.

La hausse des taux hypothécaires a rendu l’achat d’une maison plus cher, en particulier pour les premiers acheteurs, mais aussi pour de nombreux propriétaires qui possèdent des immeubles de placement.

Martin dit que la perspective que sa famille possède sa propre maison semble désormais hors de portée.

Et comme elle continue de chercher une location alternative à son mobil-home, difficile de ne pas se décourager.

« C’est un peu déshumanisant, franchement », a-t-elle déclaré.

« Être dans une situation où, en tant que locataire, je me bats pour garder à peine la tête hors de l’eau, puis pour que les propriétaires aient essentiellement tout le pouvoir … cela me fait vraiment me sentir pris au piège. »

Pourtant, elle se considère chanceuse, compte tenu de ce que les autres autour d’elle ont vécu.

« J’ai des amies qui sont des mères célibataires qui reçoivent une aide au revenu », a-t-elle déclaré. « Ils se débrouillent à peine tels quels, et leur propriétaire a décidé de doubler leur loyer ou de refuser de renouveler leur bail, afin qu’ils puissent faire emménager un locataire mieux rémunéré. Et maintenant, ils restent avec leur famille ou dans des refuges pour sans-abri. . »

« Plus la société détourne la tête de ces problèmes », a-t-elle ajouté, « plus ça va empirer ».