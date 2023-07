Un peu de pluie aide les cultures – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance.

Il s’agit du cinquième rapport de l’été.

Le rapport suivant couvre la période du 19 au 25 juin et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Hall, Serena : Nous avons finalement reçu de la pluie et quelques jours de temps frais pendant le week-end. Bien que n’étant pas un anti-sécheresse, je suis heureux de signaler 0,65 pouce pour la semaine. Le maïs est de petite taille, mais continue de pousser. Cela pourrait être une année où les plantes ne mesurent que 6 à 8 pieds de hauteur pendant la pollinisation. Nous terminons ici l’application d’herbicides en post-levée sur le soja. Les haricots espacés de trente pouces ont un long chemin à parcourir pour faire pousser une canopée et ombrager complètement les rangées; cela n’arrivera peut-être pas du tout cette année. Cela maintiendrait la pression des mauvaises herbes élevée plus tard dans la saison. Nous sommes toujours à la recherche d’une bonne pluie anti-sécheresse et d’un régime climatique général à changer. Les météorologues n’arrêtent pas de dire que la venue d’El Nino devrait apporter des conditions plus humides dans le Midwest, mais cela ne s’est pas encore produit. Les marchés effacent tous les gains récents liés aux craintes météorologiques ; ils doivent en savoir plus que nous. Bonne semaine à tous !

Ken Beck, Mendota : Il ne sait pas comment faire pleuvoir n’importe où plus ou moins un demi-pouce. Tout semble un peu mieux, mais nous pourrions évidemment en utiliser plus. Tout le monde a à peu près fini avec les haricots de printemps et le maïs. Nous nous rapprochons des journées caniculaires de l’été et nous en avons pratiquement terminé avec cette récolte et nous l’avons terminée. Pour le moment, les choses vont un peu mieux car nous avons eu un peu de pluie.

David Myer, Marseille : Nous avons été bénis le week-end dernier avec environ 0,6 pouce de pluie, nous avons certainement apprécié ce que nous avons reçu, mais les vents se sont levés plus tard et l’évaporation a recommencé très rapidement. Les cultures semblaient réagir quelque peu, mais je déteste dire que c’est une bénédiction avec la brume fumée qui limite la lumière du soleil et le chauffage pendant la journée avec moins de stress dans les cultures. En attendant une période sèche et ensoleillée pour couper le foin de la deuxième coupe, le blé devrait être d’environ 7 à 10 jours si la pluie ne commence pas, ce que je prie pour qu’elle le fasse. Profitez du 4 juillet avec votre famille et vos amis, en espérant qu’il pleuve aussi, mais encore un vœu pieux.

Bill Gray, Tonica/Lostant : J’ai reçu 0,1 pouce de pluie la semaine dernière. Après quelques semaines sans pluie, certains champs de maïs montrent des signes de stress avec enroulement des feuilles. La plupart des champs de maïs de ma région dépassent la taille et à peu près tout ce qui peut être fait là-bas est de surveiller les insectes nuisibles et les maladies. Plusieurs champs de soja ont été pulvérisés contre les mauvaises herbes et certains doivent encore être pulvérisés. On n’observe pas encore beaucoup de pression d’insectes dans les champs de soya. J’ai remarqué des scarabées japonais sur mes arbres fruitiers. J’ai eu plusieurs photos de faons ce printemps et j’ai vu la croissance des bois commencer sur certains mâles adultes. J’ai aussi vu plus de faisans à collier cette année que je n’en ai vu depuis de nombreuses années. Bonne semaine et soyez prudents !

Ken Bernard, Grand Ridge : Eh bien, rien de bon à signaler en ce qui concerne les précipitations. Pour la plupart, nous avons reçu un autre 0 pour les précipitations. Samedi soir, nous avons peut-être mouillé le trottoir. Il n’a pas rempli de flaques d’eau dans l’allée. Les nuits fraîches aident certainement les cultures à survivre à ce manque de précipitations. Le maïs s’enroule dans la chaleur du jour. Le soja semble avoir cessé de pousser. J’ai commencé à couper le foin pour la deuxième fois. La luzerne a une assez bonne croissance mais aucune herbe dans le champ de foin n’est revenue du tout. Cet hiver, le foin pourrait manquer aux éleveurs. Les marchés sont partout, en hausse un jour et en baisse le lendemain, je pense que c’est à cause de la météo. Mais qui sait? Fini la pulvérisation des haricots la semaine dernière, le transport du grain maintenant et la tonte des bords de route. Nous sauvons nos tondeuses à gazon cet été. Comme j’en ai parlé à de nombreux amis et voisins, nous n’avons jamais vu les chantiers brûlés comme cette année. Sur ce, passez une semaine en toute sécurité et le 4 juillet !

Geoffrey Janssen, Rutland : Ce fut une autre semaine très assez sèche dans la partie sud du comté. J’ai reçu 2/10s de pouce de pluie. Les récoltes se maintiennent. Le maïs prend de la tête et dépasse largement les épaules. Le soja se présente bien.

Précipitations (en pouces):

David Salle 0.65

Ken Beck 0.5

David Myer 0.6

Bill Gris 0.1

Jean-Bernard 0

Geoffrey Janssen 0.2