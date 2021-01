Le prince Harry, le duc de Sussex, s’est retrouvé moqué sur Twitter après avoir condamné les entreprises de médias sociaux pour avoir permis l’organisation des partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole américain.

« Il n’y a aucun moyen de minimiser cela. Il y a eu une attaque littérale contre la démocratie aux États-Unis, organisée sur les réseaux sociaux, qui est un problème d’extrémisme violent », Harry a déclaré dans une interview avec Fast Company vendredi, faisant référence à l’assaut du Capitole le 6 janvier, ajoutant: « Il m’est difficile de comprendre comment les plates-formes elles-mêmes peuvent faire des profits avec empressement tout en évitant toute responsabilité. »

Bien que de nombreux Américains et Britanniques soient de plus en plus préoccupés par le pouvoir des grandes entreprises de technologie, les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement souligné l’ironie d’un prince littéral appelant un «attaque contre la démocratie».

Monarch défend la démocratie. Lol https://t.co/YvNoV14GN7 – Austin Petersen 🇺🇲 (@ AP4Liberty) 23 janvier 2021

Le prince Harry n’est pas pertinent. Je n’ai pas besoin qu’il me dise que c’était une attaque. JE SUIS AMÉRICAINE. JE SAIS ÇA. pourquoi ne retourne-t-il pas simplement à la princesse? 🙄 – Amanda C. (@AmandaStarshine) 23 janvier 2021

Il est littéralement l’enfant de l’affiche du privilège blanc et des dirigeants monarques qui se sont colonisés et se sont pillés pour devenir riches. PS: Il n’y a pas de «prince». pic.twitter.com/HwXvEsNCAY – Douglas Karr (@douglaskarr) 23 janvier 2021

«Quelles que soient ses bonnes intentions, j’ai un léger problème avec un prince non élu qui se préoccupe de la démocratie et du statut légitime de ceux qui sont au pouvoir». commenté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit, « En tant qu’Américain, je ne veux pas entendre Harry parler de MON pays. Il n’a aucune idée de ce que le Capitole signifie pour nous, pour la démocratie. »

C’est hilarant (une salade de mots notoirement superficielle du Prince sans un mot de défi d’un intervieweur adorable) mais aussi très sinistre. La richesse et le statut qui permettent à Harry d’influencer d’autres personnes sans instruction ne sont pas acquis. Il est antidémocratique. Il n’a pas de comptes à rendre. https://t.co/5AwTAKyxO2 – Tourre Bakahai (@TourreBakahai) 23 janvier 2021

Un utilisateur de médias sociaux également pointu que les ancêtres du prince Harry « a dû être convaincu par une foule, il y a longtemps, d’abandonner leur pouvoir absolu. » Autres accusé lui d’avoir « rien à offrir sauf son droit d’aînesse, » et a plaisanté en disant que l’une des plus grandes menaces pour la démocratie est la royauté.

Un peu comme la royauté alors https://t.co/4ROhRxSKJq – Monsieur Ethical (@nw_nicholas) 23 janvier 2021

Premier exemple de leur équipe de relations publiques en overdrive, essayant désespérément de garder un homme, qui a acquis un immense privilège de naissance, pertinent dans sa nouvelle réveil. – Trudy (@thatsTrudy) 22 janvier 2021

Dit le fils d’un homme qui a fréquenté l’agresseur sexuel d’enfants le plus prolifique et le plus libre de l’histoire du Royaume-Uni. Ils lui ont même donné les clés d’un hôpital psychiatrique pour enfants afin qu’il puisse s’attaquer aux défavorisés. Bruh tais-toi. #Jimmysavile https://t.co/NyhOqzz2Sj pic.twitter.com/wmefgwSoi3 – Larry Johnson (@ 2LarryJohnson7) 23 janvier 2021

Mais tout le monde n’a pas grondé le duc de Sussex. Journaliste Reham Khan loué Harry comme « un excellent modèle pour les jeunes et la société en général. »

Le prince Harry et son épouse américaine, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, se sont officiellement séparés de la famille royale en 2020 pour se concentrer sur leurs efforts personnels et vivre de leurs propres revenus indépendants. Le couple a déménagé en Californie et est depuis devenu très vocal sur la politique et les affaires courantes – traditionnellement un grand non-non pour les membres de la famille royale.

