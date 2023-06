Un pétrolier tombe en panne et perturbe le trafic dans le canal de Suez | Nouvelles du monde

Un pétrolier est tombé en panne dimanche dans le canal de Suez, perturbant le trafic sur cette voie navigable mondiale vitale.

Le Seavigour battant pavillon de Malte a subi un dysfonctionnement à la marque des 12 km (7,5 milles), a déclaré George Safwat, porte-parole de Egyptec’est Canal de Suez Autorité.

Il s’est arrêté dans une section à voie unique et a été remorqué par des remorqueurs jusqu’à un tronçon à double voie à la marque de 17 km (10,5 milles).

La panne a perturbé huit autres navires derrière le Seavigour – qui mesure 274 m (899 pieds) de long et 48,63 m (159 pieds) de large.

C’est le dernier navire à causer des perturbations ces dernières années après une panne ou un échouement.

En mars 2021, porte-conteneurs le Ever Given s’est écrasé dans une banque sur un tronçon à voie unique, bloquant le canal pendant six jours et causant d’énormes retards dans le commerce mondial.

Un navire battant pavillon libérien s’est également échoué en mars de cette année mais a été renfloué quelques heures plus tard.

Le 25 mai, un navire battant pavillon de Hong Kong a également brièvement bloqué le canal avant d’être renfloué.

Image:

Un navire de Hong Kong a également bloqué le canal le mois dernier. Photo : AP



Le canal a ouvert en 1869 et est une route commerciale cruciale pour le pétrole, le gaz naturel et le fret. Environ 10 % du commerce mondial y transite.

En savoir plus sur Sky News :

Arrestations à Hong Kong à l’occasion de l’anniversaire du massacre de Tiananmen

Trois soldats israéliens tués après un incident à la frontière égyptienne

Le match contre l’Argentine suspendu après la mort d’un fan dans la chute du stade

Quelque 23 851 navires ont emprunté la voie navigable l’an dernier, contre 20 649 en 2021.

Les revenus générés par le canal ont atteint un record de 8 milliards de dollars (6,4 milliards de livres sterling) l’année dernière.