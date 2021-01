SÉOUL (AP) – Des troupes armées des gardiens de la révolution iraniens ont pris d’assaut un pétrolier sud-coréen et forcé le navire à changer de cap et à se rendre en Iran, a déclaré mardi le propriétaire du navire, la dernière saisie maritime par Téhéran au milieu des tensions accrues avec l’Occident au sujet de son programme nucléaire.

Le raid militaire de lundi sur le MT Hankuk Chemi était en contradiction avec les explications iraniennes selon lesquelles ils avaient arrêté le navire pour avoir pollué les eaux du golfe Persique et du détroit d’Ormuz. Au lieu de cela, il est apparu que la République islamique cherchait à accroître son influence sur Séoul avant les négociations sur des milliards de dollars d’actifs iraniens gelés dans les banques sud-coréennes dans le cadre d’une campagne de pression américaine visant l’Iran.

L’Iran a également commencé lundi à enrichir de l’uranium jusqu’à 20%, un petit pas technique loin des niveaux de qualité militaire de 90%, dans son installation souterraine de Fordo. Cette décision semblait viser à faire pression sur les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump, qui s’est retiré unilatéralement de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales, et avant l’investiture du président élu Joe Biden, qui a déclaré qu’il serait disposé à le faire. ressaisissez l’accord.

Un responsable de DM Shipping Co. Ltd. de Busan, en Corée du Sud, qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes, a donné des détails sur la saisie de Hankuk Chemi. Le navire voyageait de Jubail, en Arabie saoudite, à Fujairah, aux Émirats arabes unis, lorsque les forces iraniennes ont atteint le navire et ont annoncé qu’elles monteraient à bord.

Au départ, les forces iraniennes ont déclaré qu’elles voulaient effectuer un contrôle non spécifié sur le navire, a déclaré le responsable. Alors que le capitaine du navire parlait aux responsables de la sécurité de l’entreprise en Corée du Sud, des troupes iraniennes armées ont pris d’assaut le pétrolier alors qu’un hélicoptère iranien volait au-dessus de sa tête, a déclaré le responsable. Les troupes ont demandé au capitaine de faire naviguer le pétrolier dans les eaux iraniennes au cours d’une enquête non spécifiée et ont refusé de s’expliquer, a ajouté le responsable.

Depuis, la société n’a pas pu atteindre le capitaine, a déclaré le responsable. Les caméras de sécurité installées sur le navire qui relayaient initialement les images de la scène sur le pont à la société sont maintenant éteintes, a déclaré le responsable.

Après que la société a perdu le contact avec le capitaine, la société a reçu un avis d’alerte de sécurité anti-piratage, suggérant que le capitaine a activé un système d’alerte à bord, a déclaré le responsable. On ignore si le navire a tenté de faire appel à une assistance extérieure.

La 5e flotte de l’US Navy, basée au Moyen-Orient, patrouille régulièrement dans la zone avec une coalition dirigée par les Américains surveillant le détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique à travers laquelle 20% du pétrole mondial passe. Un effort distinct dirigé par les Européens y opère également.

Le fonctionnaire a nié que le navire avait pollué les eaux.

Au cours des derniers mois, l’Iran a cherché à accroître la pression sur la Corée du Sud pour débloquer quelque 7 milliards de dollars d’actifs gelés à partir des ventes de pétrole gagnées avant que l’administration Trump ne resserre les sanctions sur les exportations de pétrole du pays.

Le chef de la banque centrale iranienne a récemment annoncé que le pays cherchait à utiliser des fonds immobilisés dans une banque sud-coréenne pour acheter des vaccins contre le coronavirus via COVAX, un programme international conçu pour distribuer des vaccins COVID-19 aux pays participants.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exigé la libération du navire, affirmant dans un communiqué que son équipage était en sécurité. L’équipage comprenait des marins d’Indonésie, du Myanmar, de Corée du Sud et du Vietnam, selon les gardiens de la révolution iraniens. Le ministère de la Défense sud-coréen a déclaré qu’il envoyait son unité anti-piraterie près du détroit d’Ormuz – un destroyer de 4 400 tonnes avec environ 300 soldats.

Le département d’État américain a appelé à la libération immédiate du pétrolier, accusant l’Iran de menacer «les droits et libertés de navigation» dans le golfe Persique afin «d’extorquer la communauté internationale pour qu’elle soulage la pression des sanctions».

L’année dernière, l’Iran a également saisi un pétrolier battant pavillon britannique et l’a retenu pendant des mois après qu’un de ses pétroliers a été retenu au large de Gibraltar.

Les derniers incidents coïncident avec l’anniversaire de l’attaque de drones américains qui a tué le général de garde Qassem Soleimani à Bagdad en janvier dernier. L’Iran a répondu en lançant des missiles balistiques sur des bases américaines en Irak, blessant des dizaines de soldats américains. Téhéran a également abattu accidentellement un avion de ligne ukrainien la même nuit, tuant les 176 personnes à bord.

Alors que l’anniversaire approchait et que les craintes d’éventuelles représailles iraniennes grandissaient, les États-Unis ont envoyé des bombardiers B-52 sur la région et ont commandé un sous-marin à propulsion nucléaire dans le golfe Persique.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré dimanche soir qu’il avait changé d’avis sur le renvoi du porte-avions USS Nimitz à la maison depuis le Moyen-Orient et qu’il maintiendrait le navire en service. Il a cité les menaces iraniennes contre Trump et d’autres responsables du gouvernement américain comme raison du redéploiement, sans donner plus de détails.

La semaine dernière, des marins ont découvert une mine de patelle coincée sur un pétrolier dans le golfe Persique au large de l’Irak, près de la frontière iranienne, alors qu’elle s’apprêtait à transférer du carburant vers un autre pétrolier appartenant à une société cotée à la Bourse de New York. Personne n’a revendiqué la responsabilité de la mise en place de la mine, bien qu’elle intervienne après des attaques similaires en 2019 près du détroit d’Ormuz que la marine américaine a imputées à l’Iran. Téhéran a nié toute implication.

Gambrell a rapporté de Dubaï, Emirats Arabes Unis. Les écrivains d’Associated Press Isabel DeBre à Dubaï; Tia Goldenberg à Tel Aviv, Israël; et Robert Burns et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.