Un pétrolier massif bloque le Bosphore après un dysfonctionnement des commandes de direction (PHOTOS, VIDÉOS)

Vendredi, le pétrolier RAVA a commencé à dériver vers le rivage du Bosphore – une artère de transport clé pour relier les mers Noire et Égée.

Tanker kıyıya sürüklenince Boğaz’da trafik askıya alındı. Biz de olayları canlı izledik.La circulation a été suspendue sur le Bosphore lorsque le pétrolier a été traîné vers le rivage. Nous avons également regardé les événements en direct.#bhosphore#istanbul🇹🇷 #habitentpic.twitter.com/1cld9h2zHW – Esra Abacioğlu Akcan (@sopranoakcan) 28 mai 2021

RAVA isimli tanker, saat 20.46 itibariyle demirini alarak KURTARMA 8 ve KURTARMA 11 römorkörümüz eşliğinde demir bölgesine çekilmektedir. @UABakanligi@ selimdursun06pic.twitter.com/TwtgUtktiV – KEGM (@kiyiemniyet) 28 mai 2021

L’immense navire, qui aurait subi un dysfonctionnement de ses commandes, n’a été arrêté que par l’intervention de remorqueurs à quelque 300 mètres de la plage, a déclaré la Direction générale de la sécurité côtière de Turquie (KEGM). L’opération de sauvetage a impliqué huit remorqueurs et cinq navires plus petits, a-t-il ajouté.

KEGM a posté plus tard une vidéo sur Twitter du pétrolier Rava remorqué par les remorqueurs.

Sahile 300 mètres kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 Römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da acil olarak yönlendirildi. İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/bXXDSKcVhB – KEGM (@kiyiemniyet) 28 mai 2021

La circulation dans le Bosphore, également connu sous le nom de détroit d’Istanbul, a été temporairement suspendue en raison de l’incident.

En mars, l’échouement d’un porte-conteneurs de 400 mètres de long dans le canal de Suez a provoqué un blocage de six jours du canal de navigation crucial, créant une file d’attente de plus de 350 navires et un coût estimé à des milliards de dollars en dommages au commerce mondial.

