Un INCENDIE a éclaté sur un pétrolier iranien au large des côtes syriennes à la suite d’une attaque de drone « israélienne » présumée.

Le ministère syrien du pétrole a déclaré que l’incendie avait commencé après une attaque provenant des eaux territoriales libanaises.

Un incendie a éclaté sur un pétrolier iranien au large des côtes syriennes à la suite d’une attaque de drone présumée Crédit: AFP

Des informations non confirmées en provenance du Liban, citées par les médias israéliens, ont affirmé que l’attaque avait été menée par un «avion israélien».

Le pays frappé par les sanctions et déchiré par la guerre a été confronté au cours de l’année écoulée à des pénuries d’essence et de carburant, au rationnement des approvisionnements dans les zones contrôlées par le gouvernement et à la hausse des prix.

Une pénurie de pétrole a rendu la Syrie dépendante de l’Iran pour le carburant – mais les récentes sanctions américaines ont visé Téhéran et la Russie pour expédier du pétrole au régime de Bachar Al-Assad.

La télévision iranienne Al-Alam a déclaré ce soir que le pétrolier qui avait été touché était l’un des trois pétroliers iraniens arrivés il y a quelque temps au terminal pétrolier de Baniyas.

