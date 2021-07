Un pétrolier géré par une entreprise dirigée par Israël a été attaqué au large d’Oman, tuant 2

JERUSALEM — Un pétrolier géré par une compagnie maritime appartenant à des Israéliens a été attaqué jeudi soir au large des côtes d’Oman, tuant deux membres d’équipage, selon la compagnie. L’attaque a soulevé la question de savoir s’il s’agissait de la dernière salve d’une guerre fantôme maritime entre l’Iran et Israël. La société israélienne Zodiac Maritime a déclaré que les deux membres d’équipage tués venaient de Grande-Bretagne et de Roumanie et que vendredi après-midi, le navire naviguait sous la protection d’une escorte navale américaine. La firme n’a fourni aucun autre détail. Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il enquêtait sur des informations faisant état d’une attaque contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, mais n’a donné aucun autre détail, tandis que l’armée israélienne a déclaré qu’elle ne commentait pas les informations étrangères. Zodiac a décrit l’attaque comme « un incident de piraterie présumé » à bord du Mercer Street, un pétrolier de 200 mètres de long, alors qu’il naviguait vers les Émirats arabes unis depuis la Tanzanie. Le navire appartient à une société japonaise et navigue sous pavillon libérien.

Mais Zodiac, qui gère Mercer Street, appartient à Eyal Ofer, un magnat du transport maritime israélien, ce qui incite certains analystes à spéculer qu’il pourrait avoir été pris pour cible par des Iraniens. La route du navire l’aurait fait traverser un détroit entre Oman et l’Iran où plusieurs attaques contre des navires privés liés à Israël ont eu lieu ces derniers mois – des épisodes que les responsables israéliens ont imputés à l’Iran. Début juillet, un cargo qui appartenait autrefois à Zodiac a été attaqué par l’Iran dans l’océan Indien, selon un responsable israélien, qui a déclaré que l’Iran croyait à tort que le navire appartenait toujours à Zodiac. Hans Tino Hansen, directeur général de Risk Intelligence, une société d’analyse de sécurité qui suit les incidents dans le golfe, a déclaré : ont été en cours dans le domaine maritime au cours des deux dernières années. Depuis 2019, Israël a ciblé des navires transportant des armes et du pétrole iraniens à travers la Méditerranée orientale et la mer Rouge – la dernière itération d’une guerre fantôme régionale entre l’Iran et Israël qui se déroule depuis des années à travers le Moyen-Orient.

Israël a été accusé d’attaques et d’assassinats fréquents sur le sol iranien, visant principalement des installations nucléaires, et il mène des frappes aériennes contre des groupes liés à l’Iran combattant dans la guerre civile syrienne. L’Iran a armé et financé des groupes dans tout le Moyen-Orient, notamment en Irak, en Syrie, à Gaza, au Yémen et au Liban, où il soutient le Hezbollah, une milice et un mouvement politique chiite qui s’est longtemps opposé à Israël. Les tensions ont augmenté ces derniers mois alors que les États-Unis ont tenté de rétablir un accord de 2015 devenu caduc, qui a vu l’Iran s’engager à réduire son programme nucléaire en échange d’un assouplissement des restrictions étrangères sur l’économie iranienne. Israël s’oppose à tout rétablissement de l’accord, qui, selon les responsables israéliens, ne restreint pas suffisamment le programme nucléaire iranien ou ne freine pas ses objectifs expansionnistes dans la région. Israël aurait acquis des armes nucléaires dans les années 1960, bien que le gouvernement ne l’ait jamais confirmé.