Un pétrolier en feu dans le golfe d’Aden après une attaque de missiles Houthis

Un pétrolier dans le golfe d’Aden est en feu après une attaque de missile par des militants houthis du Yémen, lors du dernier incident lié au groupe soutenu par l’Iran sur cette route maritime clé.

L’opérateur du pétrolier Marlin Luanda, le groupe de matières premières Trafigura, a déclaré vendredi que le navire avait été « touché par un missile dans le golfe d’Aden après avoir traversé la mer Rouge » et que « des équipements de lutte contre les incendies à bord étaient déployés pour réprimer et maîtriser l’incendie provoqué dans une citerne à cargaison du côté tribord.

Les militants soutenus par l’Iran ont revendiqué la responsabilité de l’attaque, affirmant dans un communiqué déclaration qu’ils avaient tiré sur le pétrolier en réponse à « l’agression américano-britannique contre notre pays » [Yemen]» et en soutien au peuple palestinien.

Trafigura, qui a des bureaux en Grande-Bretagne, a déclaré qu’elle surveillait la situation et que des navires militaires dans la région étaient en route « pour fournir de l’aide ».

Le gouvernement britannique n’a pas encore commenté cette attaque.

Un destroyer américain dans le golfe d’Aden répond à un appel de détresse provenant du pétrolier en feu, selon un responsable américain.

Plus tôt dans la journée, l’USS Carney, un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, a abattu un missile balistique anti-navire Houthi qui visait le navire de guerre américain, selon le commandement central américain. L’attaque contre l’USS Carney n’a fait aucun blessé.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre des cibles Houthis au Yémen après que l’administration Biden et ses alliés ont averti que le groupe supporterait les conséquences de ses attaques sur la voie maritime internationale.

Les Houthis ont déclaré qu’ils n’arrêteraient pas leurs attaques tant que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne prendrait pas fin. Le leader houthi Abdul Malek al-Houthi a déclaré dans un discours que c’était « un grand honneur et une bénédiction d’affronter directement l’Amérique ».

Les attaques ont contraint certaines des plus grandes compagnies maritimes et pétrolières du monde à suspendre le transit par l’un des plus grands ports mondiaux. routes commerciales maritimes les plus importantes. Les pétroliers ajoutent plutôt des milliers de kilomètres aux routes maritimes internationales en naviguant autour du continent africain plutôt qu’en passant par le canal de Suez.

CNN a précédemment rapporté que les responsables du renseignement américain pensaient que l’Iran était en train de calibrer soigneusement sa réponse à la guerre israélienne à Gaza, autorisant et même encourageant ses groupes mandataires à imposer des coûts contre les intérêts israéliens et américains dans la région – tout en s’abstenant de toute activité susceptible de déclencher une confrontation directe. avec l’Iran lui-même.

Au Yémen, un conflit qui dure depuis des années entre les forces Houthis et une coalition soutenue par l’Arabie Saoudite a plongé la population dans une crise humanitaire dévastatrice marquée par la famine, la crise économique et l’extrême pauvreté.

Les forces houthistes ont pris d’assaut la capitale Sanaa en 2014 et ont renversé le gouvernement internationalement reconnu et soutenu par l’Arabie saoudite, déclenchant ainsi une guerre civile. Le conflit s’est transformé en une guerre plus large en 2015 lorsqu’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour tenter de repousser les Houthis.

Le conflit a tué jusqu’à 377 000 personnes, a rapporté le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 2021. Plus de la moitié d’entre elles sont mortes de causes indirectes associées au conflit, telles que le manque de nourriture, d’eau et de soins de santé.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.