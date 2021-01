L’équipage du Hankuk Chemi est arrêté dans la ville portuaire de Bandar Abbas, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim (DOSSIER PHOTO) – LOGAN C. KELLUMS / AFP

Un pétrolier battant pavillon sud-coréen a été saisi par l’Iran, ont annoncé lundi les médias iraniens.

Les médias iraniens ont déclaré que le navire avait été saisi par la marine d’élite des gardiens de la révolution du pays « pour avoir pollué le Golfe avec des produits chimiques ».

L’équipage du navire battant pavillon sud-coréen a été arrêté dans la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas, a également rapporté lundi l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Les membres d’équipage sont originaires de Corée du Sud, d’Indonésie, du Vietnam et du Myanmar, a déclaré Tasnim, sans préciser le nombre de membres d’équipage détenus ni l’endroit où ils étaient détenus.

L’autorité navale britannique des opérations du commerce maritime (UKMTO) a déclaré plus tôt sur son site Web qu’une « interaction » entre les autorités iraniennes et un navire marchand dans le détroit d’Ormuz avait conduit le navire à modifier sa route et à se diriger vers les eaux iraniennes.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a identifié le navire comme étant le pétrolier battant pavillon sud-coréen Hankuk Chemi et a déclaré qu’il semblait avoir été saisi et avait depuis été retrouvé dans les eaux territoriales iraniennes en direction de Bandar Abbas.

Ambrey a déclaré que le navire, propriété de DM Shipping Co, avait quitté le quai de produits chimiques pétroliers à Jubail en Arabie saoudite avant l’incident.

La société de sécurité maritime Dryad Global a déclaré sur son site Web que le chimiquier Hankuk Chemi avait « probablement été arrêté par les forces iraniennes » dans le détroit d’Ormuz alors qu’il arrivait à Fujairah aux Émirats arabes unis.

La chaîne saoudienne Al Arabiya TV a précédemment cité des sources anonymes disant qu’un pétrolier battant pavillon sud-coréen transportant des produits chimiques avait été saisi par l’Iran.