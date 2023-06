Un pétitionnaire hindou se retirera des affaires Gyanvapi pour harcèlement présumé

L’un des principaux plaideurs du côté hindou, Jitendra Singh Visen, a annoncé que lui et sa famille se retiraient de toutes les affaires liées au problème de Gynavapi en raison d’un « harcèlement » présumé.

Son avocat Shivam Gaur s’était également retiré plus tôt des affaires.

« Moi et ma famille (épouse Kiran Singh et nièce Rakhi Singh) nous retirons de toutes les affaires liées à Gyanvapi que nous avions déposées dans l’intérêt du pays et de la religion devant divers tribunaux », a déclaré M. Visen, qui dirige le Vishwa Vedic Sanatan Sangh, a déclaré dans un communiqué publié ici samedi.

Il a allégué qu’ils faisaient l’objet de harcèlement de la part de divers milieux, y compris du côté hindou, et se sentaient humiliés.

« Dans une telle situation, en raison de forces et de ressources limitées, je ne peux plus mener cette bataille pour le ‘dharma’ et c’est pourquoi je pars.

« Peut-être que la plus grande erreur que j’ai commise dans ma vie a été de lancer ce ‘dharmayudh’. Cette société est réservée à ceux qui induisent en erreur en jouant des trucs au nom de la religion », a-t-il déclaré.

L’avocat de M. Visen, qui avait quitté l’affaire plus tôt, a déclaré dans une déclaration séparée qu’en raison d’un manque de communication avec les plaignants, il se retirait de l’affaire Gyanvapi, qu’il conteste à partir de 2021, et de l’affaire Krishna Janmabhoomi, qu’il a reprise en 2022. .

Il a déclaré qu’il n’avait reçu aucun frais après mai 2022 pour avoir contesté ces cas.

Cinq femmes plaignantes, dont la nièce de M. Visen, Rakhi Singh, avaient déposé la plainte originale de Shringar Gauri en août 2021 pour obtenir l’autorisation de culte quotidien de la déesse Shringar Gauri et d’autres divinités dans l’enceinte de la mosquée Gyanvapi.

Cependant, Rakhi s’est séparé des autres femmes et des différends sont apparus entre M. Visen et les avocats des quatre autres plaignants, dont Hari Shankar Jain et Vishnu Shankar Jain, en mai 2022.

M. Visen avait alors annoncé sa démission en tant que responsable national et secrétaire général national du parti Hind Samrajya dirigé par le duo jaïn.

Il est impliqué dans des litiges liés à diverses affaires très médiatisées telles que la mosquée Gyanvapi, la mosquée Idgah à Mathura et le Taj Mahal.

D’autres affaires déposées par M. Visen incluent une demande d’interdiction d’entrée de musulmans dans les locaux de Gyanvapi.



