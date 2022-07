Un petit voisin a laissé une note demandant que je sorte mes poubelles au dos d’une lettre sur la façon de prendre le contrôle des naissances – j’étais stupéfait

UNE FEMME a été stupéfaite après que sa petite voisine ait laissé une note lui demandant de sortir ses poubelles – au dos d’un dépliant de contrôle des naissances.

TikToker @LilMurrkz a raconté comment la résidente énervée s’est laissée aller parce qu’elle avait laissé ses ordures devant son appartement.

La maman est restée furieuse après avoir trouvé la note méchante sur sa porte

Mais sa colère s'est transformée en étonnement lorsqu'elle a réalisé que c'était écrit au dos d'un dépliant sur le contrôle des naissances.

La mère célibataire a expliqué que, comme elle habite au troisième étage de l’immeuble, elle et ses colocataires empilent souvent leurs déchets à l’extérieur de leur maison avant de les traîner dans la benne à ordures.

Ainsi, après avoir nettoyé tout son bloc-notes de haut en bas, elle a caché ses déchets devant sa porte pour les retirer plus tard car le bâtiment n’a pas d’ascenseur.

Cependant, son hack qui lui a fait gagner du temps n’a pas plu à un résident en particulier, déclenchant une dispute explosive.

Le TikToker a ensuite expliqué comment elle crée également des vêtements chez elle, que les clients récupèrent parfois en personne.

Cela s’était également avéré être un point de discorde entre les habitants belligérants, car le voisin de la femme a affirmé qu’ils “se mettaient en travers de son chemin”.

Elle se souvient comment elle est descendue pour rencontrer un client lorsqu’elle est tombée sur son voisin, qui a marmonné plus de plaintes dans sa barbe.

Peu de temps après, @LilMurrkz a déclaré avoir trouvé une note furieuse collée sur sa porte d’entrée concernant les sacs poubelles qu’elle avait laissés dans le couloir.

Le gribouillis bouillonnant disait: «Amenez votre poubelle puante à la benne à ordures, vous avez le couloir qui sent le cul + la poubelle.





“Merci, la direction !!!”

Le message menaçant a exaspéré la mère, la voyant claquer son voisin gênant comme un “intimidateur”.

Mais après avoir inspecté plus en détail la note désagréable, @LilMurrkz a été stupéfaite de voir qu’elle avait été écrite au dos d’un dépliant de contrôle des naissances.

Elle a légendé son clip: “Imaginez être un petit voisin laissant des notes au dos de ça!”

La mère a qualifié sa colocataire d’hypocrite, affirmant qu’elle laissait également ses ordures à l’extérieur pour éviter de faire des allers-retours répétés sur trois étages jusqu’à la poubelle extérieure.

Elle a fulminé dans une vidéo postée sur TikTok : « Tout le monde a des problèmes dans ce bâtiment.

« Tout le monde laisse ses poubelles parce que nous habitons au troisième étage.

Cette fille a eu le culot de laisser cette note sur ma porte au dos d’un journal de Planned Parenthood.

«Je suis une mère célibataire, tout le monde le sait, alors j’avais nettoyé toute la maison et laissé un peu de déchets parce que j’étais trop fatiguée pour marcher jusqu’ici.

« Ça sentait, mais seulement un peu parce que vous connaissez l’odeur de tout le monde.

“Cette fille a eu le culot de laisser cette note sur ma porte au dos d’un journal de Planned Parenthood.

“Alors je suis comme allez maintenant, si vous allez laisser une note, vous allez la laisser là-dessus ? Faire mieux.”

La mère a expliqué qu’elle sentait que son voisin avait une vendetta personnelle contre elle car elle ne s’était plainte à aucun autre résident qui avait laissé ses ordures dans le couloir.

@LilMurrkz a ajouté: “Ce n’est pas si grave.

“Si c’était un problème à ce point, vous auriez dû venir me voir, ou si c’est si grave, allez voir la direction.”

RANG RÉSIDENTIEL

Les utilisateurs des médias sociaux ont pesé sur la ligne du résident, mais tout le monde n’a pas offert son soutien à la mère.

L’un d’eux a écrit : « Mais tu sors tes poubelles ? Parce que je serais p **** d aussi.

Un autre a ajouté: “Il suffit de sortir les poubelles lol.”

Et un troisième a ajouté: « Soyez plus prévenant envers vos voisins. Un peu dans le sens… vous minimisez vos torts et exagérez les siens.

Mais d’autres se sont ralliés à @LilMurrkz, affirmant que la résidente devrait s’occuper de ses propres affaires.

Un commentaire disait : « Je déteste les voisins comme ça !

“La vie serait meilleure si les gens s’occupaient juste de leurs affaires lol et le fait est que c’est trop de déchets qu’ils ne pourraient probablement même pas sentir.”

Un autre utilisateur a déclaré : “Je fais cela pendant que je nettoie également et je lève la poubelle quand tout est terminé.”

Nous avons déjà raconté comment une mère envisageait de mettre un cadenas sur sa poubelle après que ses voisins effrontés aient jeté leurs déchets à l’intérieur.