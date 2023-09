Un petit poisson revient sur son terrain de jeu après 50 ans

Le dard de la rivière des Perles menacé (Percina aurore) n’a pas été observée dans la rivière du même nom depuis 40 ans, selon le US Fish & Wildlife Service. Mais maintenant, le service tente de rétablir ce petit vertébré dans ses eaux d’origine.

« C’est la plus grande victoire de ma carrière de biologiste jusqu’à présent », a déclaré Matt Wagner, biologiste du US Fish and Wildlife Service. dit à l’AP. « Il est très rare que l’on parvienne à restaurer une espèce dans son aire de répartition historique. En tant que biologiste, quand vous allez à l’école, c’est le genre de journée dont vous rêvez tous.

Fléchettes sont un groupe d’environ 100 poissons d’eau douce à nageoires rayonnées dans la famille Percidés. Tous les dards sont originaires de l’est de l’Amérique du Nord et tirent leur nom, vous l’aurez deviné, du fait qu’ils courent au fond des rivières qu’ils habitent. Selon le Liste rouge de l’UICN, de nombreuses espèces de dards sont menacées par la perte de leur habitat.

« Il y a plus d’espèces ici que dans la plupart des autres endroits, et beaucoup d’espèces que nous trouvons ici sont ce que nous appelons des espèces sensibles », a déclaré Wagner à l’AP. « Ce sont des espèces qui ne tolèrent pas très bien des choses comme la pollution, les fortes perturbations et ce genre de choses. »

Un dard nouvellement réintroduit dans la rivière des Perles. Photo : Gérald Herbert ( PA )

Le dard de la rivière des Perles vivant au fond est protégé par la loi sur les espèces en voie de disparition de 1973. L’animal mesure environ 2,5 pouces (6,35 centimètres ) de long, bien que certains dards atteignent 9 pouces (23 cm) de longueur. Le poisson a disparu des systèmes de drainage de Pearl River et de Pascagoula en Louisiane et au Mississippi en raison de la pollution causée par l’exploitation pétrolière et gazière, le ruissellement agricole, la construction de barrages, et la pollution urbaine, a rapporté l’AP.

Selon le US Fish & Wildlife Service, les populations dispersées de poissons se trouvent dans des goulots d’étranglement génétiques, ce qui signifie que les animaux sont particulièrement vulnérables à des événements tels que les sécheresses ou les événements polluants.

En 2021, le service proposait plus de 500 miles (805 kilomètres) de rivière en Mi ssissippi comme habitat essentiel du poisson, pour assurer son rétablissement et, avec un peu de chance, son retrait de la liste des espèces en voie de disparition. L’habitat essentiel est la zone géographique réservée à l’empreinte éventuelle de l’espèce. La règle établissant l’habitat essentiel le long des cours d’eau — 494 milles dans le système de drainage de Pascagoula et 30 milles dans la rivière Strong à proximité —est entré en vigueur le 8 mai 2023.

Le chemin vers le rétablissement est peut-être long, mais le dard a fait les premiers pas – euh, coups – vers son rétablissement dans les voies navigables du sud-est américain.

Plus : 13 espèces animales ramenées du bord de l’extinction