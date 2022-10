Un petit poisson du Tennessee protégé, mais les États-Unis n’ont pas encore dit où

NASHVILLE, Tenn. (AP) – C’était une journée d’automne fraîche lorsque le biologiste Bernie Kuhajda s’est rendu en voiture jusqu’à un filet d’eau indéfinissable traversant un pâturage de vaches du centre du Tennessee pour essayer d’empêcher l’extinction d’un petit poisson aux couleurs vives.

Le filet – un peu plus que quelques grosses flaques de boue – était l’un des derniers plans d’eau restant avec une population de topminnows des Barrens, et il s’asséchait.

Alors Kuhajda et son équipe ont enfilé des cuissardes et ont traîné un grand tamis à travers les bassins boueux, récoltant 64 des petits fondules irisés pour les ramener à l’aquarium du Tennessee, où ils maintiennent une «population d’arches» comme une couverture contre leur éventuelle disparition dans le sauvage.

“Si nous n’avions pas sauvé ces 64, toute cette population génétique de topminnows des Barrens aurait disparu”, a déclaré Kuhajda. “Cette espèce aurait été un pas de plus vers l’extinction, et ce n’est plus très loin maintenant.”

C’était en 2016, et bien que ces poissons aient été sauvés, le sort de l’espèce est loin d’être certain.

Le topminnow des Barrens a passé plus de 40 ans dans les limbes des espèces en voie de disparition – dans le cadre d’un examen intermittent dans lequel les chances du poisson d’être sauvé ont souffert de l’acrimonie créée lors d’un combat très médiatisé pour sauver un autre petit poisson du sud-est, le dard d’escargot . Le topminnow a finalement obtenu une protection fédérale en 2019, mais son avenir est encore incertain en partie parce que le US Fish and Wildlife Service n’a pas défini son habitat essentiel – les zones qui doivent être protégées pour qu’il se rétablisse.

Au fil des décennies, sa distribution s’est réduite à une poignée de sources et de ruisseaux autour de Manchester, où se tient le festival annuel de musique Bonnaroo. Au cours de cette période, il a été à la fois victime de réactions politiques contre la loi sur les espèces en voie de disparition et bénéficiaire d’efforts herculéens pour empêcher son extinction.

L’un de ses champions est le biologiste Pat Rakes, qui a étudié le topminnow des Barrens pour sa thèse de maîtrise à l’Université du Tennessee, à Knoxville, et codirige maintenant l’organisme à but non lucratif Conservation Fisheries. C’est l’une des nombreuses institutions qui ont maintenu les populations de l’arche. Rakes a déclaré qu’il existe de nombreuses bonnes raisons de protéger un petit poisson que beaucoup de gens pourraient considérer comme sans importance, et peut-être que la meilleure est que tous les animaux et plantes aquatiques travaillent ensemble pour maintenir la santé de l’écosystème.

Comme le dit Rakes, “Vous ne jetez aucune pièce si vous bricolez avec la machine, ou vous ne pourrez peut-être pas la remonter.”

Les topminnows des landes atteignent environ 4 pouces (10 centimètres) et vivent environ trois ans. Ils mangent des insectes et de petits animaux aquatiques. Les mâles reproducteurs sont de couleur vive avec des taches rouge-orange sur un corps bleu-vert irisé et des nageoires bleutées aux bords jaunes et noirs.

“Ils sont absolument magnifiques”, a déclaré Margaret Townsend. “Ils ressemblent à des bijoux, comme s’ils étaient recouverts de pierres précieuses.”

Townsend est avocat au Centre pour la diversité biologique, qui a récemment menacé de poursuivre le service de la faune pour son incapacité à désigner un habitat essentiel. Le service a demandé de la patience, écrivant le 7 septembre qu’il “travaille avec diligence” et prévoit de soumettre une proposition d’habitat essentiel d’ici la fin de l’année.

Les topminnows des Barrens portent le nom de l’endroit où ils vivent – le plateau des Barrens du Tennessee, ainsi appelé pour le manque relatif d’arbres. De petites chutes d’eau et cascades isolent les eaux du plateau, empêchant les poissons en aval d’envahir le territoire du topminnow. Mais dans les années 1960 ou 1970, le poisson-moustique occidental a été introduit dans un effort malavisé pour contrôler les moustiques – ils mangent des larves de moustiques, mais les topminnows des Barrens aussi. Partout où le poisson-moustique a été introduit, le vairon a disparu.

“Ils mangent tous les œufs des topminnows, toutes leurs larves, et ils harcèlent les topminnow des Barrens – même si les topminnow des Barrens sont plus gros – et leur arrachent les nageoires”, a déclaré Rakes.

Reconnaissant les menaces de perte d’habitat dues à l’agriculture et au développement ainsi que la prédation par les moustiques, le Fish and Wildlife Service a d’abord proposé d’inscrire le topminnow des Barrens comme en voie de disparition en 1977. C’était peu de temps après l’adoption de la loi sur les espèces en voie de disparition. Il était également en plein milieu de la bataille acrimonieuse contre les escargots qui a retardé la construction d’un barrage de la Tennessee Valley Authority pendant plus de deux ans.

La lutte contre le dard d’escargot a affaibli l’appétit public et politique pour l’inscription d’un autre petit poisson du Tennessee comme en voie de disparition. La liste est au point mort, le topminnow des Barrens apparaissant occasionnellement dans le registre national au cours des décennies suivantes comme étant en cours de révision.

Dans les années 1990 et 2000, le Fish and Wildlife Service a signé des accords de conservation avec des agriculteurs comme Raymond Cooper qui cherchaient à protéger l’habitat du topminnow en clôturant le bétail hors des quelques sources où ils vivaient encore. Cooper a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’il avait toujours son bétail clôturé, même si l’accord avait expiré, car c’était la bonne chose à faire “pour l’amour du ruisseau”.

“Pour autant que je sache, il y a encore des topminnows”, a-t-il déclaré. « Tant que je suis propriétaire de la ferme, elle sera protégée. Mais à 79 ans, je ne vais pas le posséder pour toujours.

Les topminnows des landes auraient peut-être déjà disparu s’il n’y avait pas eu les efforts de biologistes comme Kuhajda pour les collecter, les élever en captivité et les remettre à l’état sauvage dans le but de rétablir des populations viables.

La lutte pour sauver le topminnow des Barrens est plus importante qu’un simple petit poisson, a déclaré Kuhajda. Le sud-est américain possède la plus grande biodiversité aquatique du monde tempéré, avec une incroyable variété de poissons, de moules, d’escargots aquatiques, d’écrevisses et d’insectes aquatiques, comme les éphémères et les libellules.

“Cela fait partie de notre patrimoine naturel ici dans le Sud-Est et la plupart des gens ne le savent pas”, a-t-il déclaré. “La plupart de ces animaux ne se trouvent nulle part ailleurs qu’ici. C’est quelque chose dont on peut être fier. »

Travis Loller, Associated Press