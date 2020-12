Un bébé panda né dans un zoo japonais le mois dernier a été jugé comme un homme s’est avéré être une femelle.Le petit, né le 22 novembre, a été jugé à tort comme un homme parce que son anus et son ouverture urinaire étaient plus longs que ce qui est habituellement le cas avec des pandas femelles.

Mais un mois plus tard, lorsque les manutentionnaires de panda ont examiné le petit, ils ont découvert l’erreur car le petit n’avait pas de testicules. Dans le cas des pandas, les experts disent qu’il y a une difficulté initiale à les sexe parce que les animaux sont nés avec des organes reproducteurs non développés, un rapport dans Daily Mail m’a dit.

Un cas similaire de mésentente s’était produit en 2005, quand un lionceau jugé femelle s’est avéré être un homme par Adventure World.

Ce petit panda, né le 21 novembre, était rose pâle à la naissance et ne pesait que six onces. Cela a été bientôt suivi par l’annonce du directeur adjoint d’Adventure World, Tatsuko Nakao, que la mère du petit, Rauhin, avait donné naissance à «un garçon en bonne santé».

Le sexe des pandas sans les tester génétiquement est une tâche difficile en raison de leurs organes génitaux masculins et féminins presque similaires. La difficulté remonte à un incident dans les années 1940 où deux pandas ont été transportés aux États-Unis pour se reproduire jusqu’à ce que les autorités se rendent compte que les deux animaux étaient des mâles.

Il y a eu une série d’incidents similaires à celui-ci quand, au zoo du Bronx en 1941, un autre couple malgenre, nommé Pan-dee et Pan-dah, s’est avéré être une femme. Pour éviter une telle confusion, en août, les responsables du zoo national de Washington, DC ont effectué un test ADN sur un ourson né là-bas pour vérifier correctement qu’il s’agissait d’un mâle.

Le nouveau lionceau, né en novembre pèse maintenant plus de deux livres et sa fourrure noire et blanche a également commencé à apparaître.

Les autorités du zoo, situé dans la préfecture de Wakayama, ont également demandé l’aide du public pour trouver un nom pour le petit panda, a rapporté Global Times. Le petit est le 17e panda géant né au Japon depuis que la base de panda à Chengdu et Adventure World dans la préfecture de Wakayama au Japon ont commencé la coordination.

Le nouveau petit a été engendré par un mâle de 28 ans, Eimei, qui est le plus vieux panda en captivité, ont indiqué les autorités. Comparé à l’âge humain, Eimei aurait plus de 80 ans.

Le plus vieux panda en captivité à se reproduire par reproduction naturelle, Eimei a également engendré 15 autres petits, 22 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Le petit est également le premier panda dans le monde de l’aventure au Japon en deux ans et s’il était né mâle, il aurait été le premier en une décennie.

Les membres du personnel du zoo ont affirmé que Rauhin et Eimei avaient conçu naturellement en juin et que le premier avait montré des signes de grossesse à la fin octobre. En gardant à l’esprit les restrictions dues à coronavirus, le lionceau ne sera pas montré au public avant février de l’année prochaine. Une fois adulte, le petit est censé rejoindre un programme d’élevage en Chine.