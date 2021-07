Un petit ordinateur sur un escargot aide à résoudre un mystère d’extinction

En 2017, un escargot-loup rose a rampé le long d’un sentier ensoleillé à Tahiti avec un passager inattendu : un ordinateur sur mesure de la taille d’un puceron, délicatement vissé sur sa coquille comme un haut-de-forme. Cette espèce particulière d’escargot est impliquée dans l’extinction d’autant que 134 espèces d’escargots à l’échelle mondiale. Les gens ont introduit l’escargot rose carnivore à Tahiti il ​​y a des décennies, et l’espèce prédatrice a laissé peu de survivants. Mais une espèce tahitienne a réussi à survivre dans des dizaines de vallées de l’île : le minuscule escargot de couleur yaourt Partula hyalina. « Il doit y avoir quelque chose de spécial à leur sujet », a déclaré Cindy Bick, chercheuse à l’Université du Michigan. Maintenant, avec des données solaires collectées à partir de certains des plus petits ordinateurs du monde attachés à la carapace du loup rose et à l’habitat feuillu de P. hyalina, le Dr Bick et ses collègues ont expliqué comment la coquille pâle de P. hyalina a permis à l’espèce de contourner l’extinction. . Leurs résultats ont été publiés en juin dans Biologie des communications.

En 2012, alors que le Dr Bick était encore étudiant diplômé, elle a commencé à enquêter sur le mystère de la survie de P. hyalina avec Diarmaid Ó Foighil, professeur d’écologie et de biologie évolutive et conservateur au Musée de zoologie de l’université. Ensemble, ils ont publié un 2014 papier suggérant que l’embrayage plus abondant de la progéniture de l’espèce l’a aidé à survivre mieux que les autres espèces. Mais même cela ne suffisait pas à expliquer le rare succès de P. hyalina. « C’est faire plus que survivre », a déclaré le Dr Ó Foighil. La plupart des escargots terrestres préfèrent l’ombre. L’escargot-loup rose à carapace sombre, comme de nombreuses espèces, se dessècherait comme du saccadé s’il était laissé au soleil. Mais le Dr Bick a lu en faisant des recherches dans les journaux de terrain d’un malacologue du début du 20e siècle que P. hyalina était souvent trouvé à la lisière des forêts, où les arbres s’éclaircissent au soleil. Le Dr Bick et le Dr Ó Foighil ont commencé à penser : si la coquille laiteuse de P. hyalina peut se refléter et tolérer plus de lumière du soleil, les lisières ensoleillées de la forêt pourraient offrir un refuge sûr à l’abri du loup rose. Ils avaient juste besoin d’un moyen de mesurer la quantité de lumière solaire que chaque espèce recevait chaque jour. Alors que les deux zoologistes réfléchissaient aux escargots, à travers le campus, le laboratoire d’ingénierie de David Blaauw avait créé le plus petit ordinateur au monde doté d’une batterie : un capteur de 2 x 5 x 2 millimètres légèrement plus gros qu’un puceron. Les capteurs reçoivent des données avec la lumière visible et les transmettent via une radio.

Quelques années plus tard, l’équipe du Dr Blaauw a reçu une demande qui s’est imposée : attacher les minuscules ordinateurs aux escargots carnivores de Tahiti. La proposition du Dr Bick semblait parfaite – une chance de tester les capteurs dans le monde réel avec des collaborateurs à proximité et d’aider à un projet qui pourrait faire progresser la conservation de la faune.

Pour préparer les capteurs pour les escargots, le laboratoire du Dr Blaauw a ajouté un minuscule collecteur d’énergie avec des cellules solaires afin que le capteur puisse recharger sa batterie au soleil. Ils ont enveloppé le système dans de l’époxy pour imperméabiliser le capteur, le protéger de la lumière intense et l’amortir de la vie agitée de l’escargot moyen. Ils avaient un problème. Ils devaient doter les minuscules ordinateurs du pouvoir de mesurer la lumière tout en gardant le système exempt de grosses batteries qui aplatiraient un escargot. Inhee Lee, maintenant professeure adjointe d’ingénierie électrique et informatique à l’Université de Pittsburgh qui était alors chercheuse dans le laboratoire du Dr Blaauw, a aidé à résoudre l’énigme. Le Dr Lee et le Dr Blaauw ont simplement réutilisé la moissonneuse et ont mesuré la vitesse de sa charge solaire comme indicateur de la lumière du soleil. En utilisant des escargots envahissants trouvés dans un jardin du Michigan, les chercheurs ont d’abord essayé sans succès de coller les ordinateurs aux coquilles avec des aimants et du velcro jusqu’à ce qu’ils trouvent comment coller un écrou métallique à la surface et visser le capteur dans l’écrou. Ensuite, les escargots et leurs minuscules passagers étaient prêts à affronter les éléments simulés (seaux d’eau). En août 2017, le Dr Bick et le Dr Lee sont arrivés à Tahiti avec 55 capteurs. Ils ont sauté de vallée en vallée guidés par Trevor Coote, auteur du papier et spécialiste de ces escargots terrestres basé à Tahiti. (Le Dr Coote est décédé de Covid-19 en février 2021.) Chaque jour, les chercheurs ont suivi les escargots pendant des heures pour s’assurer qu’ils ne s’échappent pas. Parfois, il pleuvait dessus. Ils n’avaient pas de permis pour connecter des ordinateurs au P. hyalina, qui est considéré comme en voie de disparition, alors ils ont collé des caméras directement à côté des escargots, sur les feuilles dormant pendant la journée, suivant essentiellement la quantité de lumière solaire reçue par les escargots sessiles. Mais les escargots loups roses chargés d’ordinateurs se sont avérés un défi plus délicat, car les mollusques se déplaçaient lentement mais étaient déterminés à se nourrir (un escargot s’est enfui avec un capteur pendant quelques jours). Les données ont révélé que les capteurs de l’habitat de P. hyalina recevaient, en moyenne, 10 fois plus de lumière solaire que les escargots loups roses. Cela a confirmé l’hypothèse des chercheurs selon laquelle les conditions lumineuses protégeaient les escargots pâles des prédateurs roses.

L’escargot-loup rose a été introduit dans les îles de la Société dans les années 1970 dans le but de contrôler un autre envahisseur, l’escargot géant africain. Mais le règne de terreur du loup rose a conduit à l’extinction de nombreuses espèces d’escargots arboricoles des îles. « J’ai grandi autour de ces environnements et j’ai écouté les mythes et les histoires mettant en scène des animaux et des plantes qui ont maintenant disparu ou sont en voie d’extinction si nous n’agissons pas rapidement pour les conserver », a déclaré le Dr Bick, qui est du Pacifique. Insulaire. Elle a ajouté qu’elle espérait que cette recherche soutiendrait les efforts visant à maintenir les habitats de refuge solaire de P. hyalina dans les îles de la Société. « La plupart du temps, nous parlons de choses qui sont mortes et mourantes », a déclaré le Dr Bick. « C’est une histoire de résilience. »