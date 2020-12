Presque immédiatement, le Dr Hisam Goueli a pu dire que le patient qui est venu à son hôpital psychiatrique de Long Island cet été était inhabituel. La patiente, une kinésithérapeute de 42 ans et mère de quatre jeunes enfants, n’avait jamais eu de symptômes psychiatriques ni d’antécédents familiaux de maladie mentale. Pourtant, elle était là, assise à une table dans une pièce aux murs beiges de l’hôpital South Oaks à Amityville, NY, sanglotant et disant qu’elle continuait à voir ses enfants, âgés de 2 à 10 ans, être horriblement assassinés et qu’elle-même avait élaboré des plans pour tue-les. «C’était comme si elle vivait un film, comme« Kill Bill »», a déclaré le Dr Goueli, psychiatre. La patiente a décrit un de ses enfants écrasé par un camion et un autre décapité. «C’est une chose horrible que voici cette femme bien accomplie et elle est comme ‘j’aime mes enfants, et je ne sais pas pourquoi je ressens de cette façon que je veux les décapiter», a-t-il déclaré. La seule chose notable à propos de ses antécédents médicaux était que la femme, qui a refusé d’être interrogée mais a permis au Dr Goueli de décrire son cas, avait été infectée par le coronavirus au printemps. Elle n’avait éprouvé que des symptômes physiques légers dus au virus, mais, des mois plus tard, elle a entendu une voix qui lui a d’abord dit de se suicider puis lui a dit de tuer ses enfants.

À South Oaks, qui dispose d’un programme de traitement psychiatrique pour patients hospitalisés pour les patients Covid-19, le Dr Goueli ne savait pas si le coronavirus était lié aux symptômes psychologiques de la femme. «Peut-être que c’est lié à Covid, peut-être que ce n’est pas le cas», se souvient-il en pensant. «Mais alors,» dit-il, «nous avons vu un deuxième cas, un troisième cas et un quatrième cas, et nous sommes comme ‘Il se passe quelque chose.’ ‘ En effet, les médecins signalent des cas similaires à travers le pays et dans le monde. Un petit nombre de patients Covid qui n’avaient jamais connu de problèmes de santé mentale développent des symptômes psychotiques sévères des semaines après avoir contracté le coronavirus. Dans des entretiens et des articles scientifiques, les médecins ont décrit: Une employée d’une maison de retraite en Caroline du Nord, âgée de 36 ans, est devenue si paranoïaque qu’elle a cru que ses trois enfants seraient kidnappés et, pour les sauver, a tenté de les faire passer par la fenêtre de passage d’un restaurant de restauration rapide. Un ouvrier du bâtiment de 30 ans à New York qui est devenu si délirant qu’il a imaginé que son cousin allait l’assassiner et, pour se protéger, il a essayé d’étrangler son cousin au lit.

Une femme de 55 ans en Grande-Bretagne a eu des hallucinations de singes et d’un lion et s’est convaincue qu’un membre de sa famille avait été remplacé par un imposteur. Au-delà des rapports individuels, un Britannique étude des complications neurologiques ou psychiatriques sur 153 patients hospitalisés pour Covid-19, 10 personnes avaient une «psychose nouvellement apparue». Une autre étude identifiée 10 de ces patients dans un hôpital en Espagne. Et dans les groupes de médias sociaux liés à Covid, les professionnels de la santé discutent de voir des patients présentant des symptômes similaires dans le Midwest, les Great Plains et ailleurs. « Je suppose que n’importe quel endroit qui voit Covid le voit probablement », a déclaré le Dr Colin Smith du Duke University Medical Center à Durham, qui a aidé à traiter la femme de Caroline du Nord. Lui et d’autres médecins ont déclaré que leurs patients étaient trop fragiles pour qu’on leur demande s’ils voulaient être interviewés pour cet article, mais certains, y compris le Femme de Caroline du Nord, ont accepté que leurs cas soient décrits dans des articles scientifiques. Les experts médicaux disent s’attendre à ce qu’un tel dysfonctionnement psychiatrique extrême n’affecte qu’une faible proportion de patients. Mais les cas sont considérés comme des exemples d’une autre façon dont le processus de la maladie Covid-19 peut affecter la santé mentale et les fonctions cérébrales. Bien que l’on pensait initialement que le coronavirus causait principalement une détresse respiratoire, il existe maintenant de nombreuses preuves de nombreux autres symptômes, y compris des effets neurologiques, cognitifs et psychologiques, qui pourraient apparaître même chez des patients qui ne développent pas de problèmes pulmonaires, cardiaques ou circulatoires graves. De tels symptômes peuvent être tout aussi invalidants pour la capacité d’une personne à fonctionner et à travailler, et il est souvent difficile de savoir combien de temps ils dureront ou comment les traiter. Les experts pensent de plus en plus que les effets liés au cerveau peuvent être liés à la réponse du système immunitaire du corps au coronavirus et éventuellement à des problèmes vasculaires ou à des poussées d’inflammation causées par le processus de la maladie. L’épidémie de coronavirus › Mis à jour 28 décembre 2020 à 12 h 07 HE New York devrait adopter une loi anti-expulsion alors que des milliers de résidents luttent pour payer leur loyer.

À l’extérieur d’un hôpital du Nouveau-Mexique, deux pizzas d’un inconnu ont tout dit.

Cela fait un an que le virus est apparu pour la première fois. Voici comment les choses se sont déroulées. « Certaines des neurotoxines qui sont des réactions à l’activation immunitaire peuvent aller au cerveau, à travers la barrière hémato-encéphalique, et peuvent induire ces dommages », a déclaré le Dr Vilma Gabbay, codirecteur de l’Institut de recherche en psychiatrie de Montefiore Einstein en le Bronx.

Les scintigraphies cérébrales, les analyses de liquide céphalo-rachidien et d’autres tests n’ont révélé aucune infection cérébrale, a déclaré le Dr Gabbay, dont l’hôpital a traité deux patients avec une psychose post-Covid: un homme de 49 ans qui a entendu des voix et qui croyait être le diable et une femme de 34 ans qui a commencé à porter un couteau, à se déshabiller devant des inconnus et à mettre du désinfectant pour les mains dans sa nourriture. Physiquement, la plupart de ces patients ne sont pas tombés très malades du Covid-19, selon les rapports. Les patients traités par le Dr Goueli n’ont eu aucun problème respiratoire, mais ils présentaient des symptômes neurologiques subtils comme des picotements dans les mains, des vertiges, des maux de tête ou une diminution de l’odeur. Puis, deux semaines à plusieurs mois plus tard, a-t-il dit, ils «développent cette psychose profonde, qui est vraiment dangereuse et effrayante pour toutes les personnes qui les entourent». Il est également frappant de constater que la plupart des patients étaient dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. «Il est très rare que vous développiez ce type de psychose dans cette tranche d’âge», a déclaré le Dr Goueli, car de tels symptômes accompagnent plus généralement la schizophrénie chez les jeunes ou la démence chez les patients plus âgés. Et certains patients – comme la physiothérapeute qui s’est emmenée à l’hôpital – ont compris que quelque chose n’allait pas, alors que généralement «les personnes atteintes de psychose ne savent pas qu’elles ont perdu le contact avec la réalité». Certains patients post-Covid qui ont développé une psychose ont eu besoin de semaines d’hospitalisation au cours desquelles les médecins ont essayé différents médicaments avant d’en trouver un qui les aidait. Le Dr Robert Yolken, un expert en neurovirologie à la Johns Hopkins University School of Medicine de Baltimore, a déclaré que bien que les gens puissent récupérer physiquement de Covid-19, dans certains cas, leur système immunitaire pourrait être incapable de s’arrêter ou rester engagé à cause de » élimination retardée d’une petite quantité de virus. » L’activation immunitaire persistante est également une explication majeure du brouillard cérébral et des problèmes de mémoire qui tourmentent de nombreux survivants de Covid, et Emily Severance, une experte en schizophrénie chez Johns Hopkins, a déclaré que les effets cognitifs et psychiatriques post-Covid pourraient résulter de «quelque chose de similaire dans le cerveau».