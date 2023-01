Un petit nombre de députés mal éduqués ne devraient pas “ternir” le Parlement, selon un chien de garde

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le comportement d’un petit nombre de députés ne devrait pas être autorisé à “ternir” la réputation du Parlement dans son ensemble, a averti le nouveau chien de garde des normes des Communes.

Daniel Greenberg, le nouveau commissaire parlementaire aux normes, a déclaré que la réputation de la Chambre était « peut-être aussi basse qu’elle ne l’a jamais été » en raison de la conduite d’une minorité de ses membres.

Bien qu’il ait déclaré que dans le cas de la plupart des députés, un tel opprobre était immérité, il a suggéré qu’ils devaient réexaminer les règles sur les revenus extérieurs dans un contexte d’inquiétude publique évidente.





La réputation du Parlement est peut-être aussi mauvaise qu’elle ne l’a jamais été et cette réputation est très largement imméritée Daniel Greenberg

Dans une interview accordée à BBC2 Newsnight, M. Greenberg a déclaré qu’il souhaitait soutenir la majorité tout en étant “très clair” en sanctionnant ceux qui ne respectaient pas les normes éthiques.

“Je pense qu’un petit nombre de comportements particulièrement médiatisés au cours des deux ou trois dernières années ont causé des dommages importants à la réputation des politiciens dans leur ensemble”, a-t-il déclaré.

« La réputation du Parlement est peut-être aussi mauvaise qu’elle ne l’a jamais été et cette réputation est très largement imméritée parce que la grande majorité des députés de la Chambre des communes sont fermement déterminés à faire leur travail conformément à des normes éthiques élevées.

“Une grande priorité pour moi est de soutenir les membres qui veulent s’engager envers ces normes, d’être très clair en sanctionnant les membres qui s’écartent de ces normes et de ne pas leur permettre de ternir la réputation de la grande majorité qui s’est engagée envers les normes.”

M. Greenberg a suggéré que la Chambre devait réexaminer les règles sur les revenus extérieurs des députés à la suite de la controverse qui a éclaté après qu’Owen Paterson a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’interdiction du lobbying rémunéré.

“Est-ce un sujet de préoccupation pour le public, le montant d’argent que les membres semblent gagner grâce à des intérêts extérieurs?” il a dit

“Oui, c’est clairement quelque chose qui préoccupe le public et je pense que c’est quelque chose auquel la Chambre, les députés, doivent réfléchir au cours des deux prochaines années et ils y réfléchissent.”

Il a également indiqué qu’il y avait lieu d’aligner les règles applicables aux ministres en matière de déclaration d’intérêts financiers en leur qualité de ministres sur les règles plus strictes applicables aux députés.

«Il existe clairement des arguments solides pour aligner les deux systèmes. Si on me demande de participer aux discussions sur l’alignement de ces systèmes, je serais très heureux de le faire », a-t-il déclaré.

« Cela risque certainement de donner l’impression que le ministre essaie d’utiliser un régime plus souple. L’un des arguments en faveur de l’alignement des deux régimes est de supprimer cette perception.

Après que sa prédécesseure Kathryn Stone se soit plainte de la façon dont elle avait été traitée par certains députés, M. Greenberg, un ancien avocat parlementaire, a déclaré qu’il s’attendait à être traité “avec professionnalisme et courtoisie”.

“Je crois que j’ai exigé une réputation pour traiter les gens avec professionnalisme et courtoisie et être capable d’être en désaccord avec les gens avec professionnalisme et courtoisie”, a-t-il déclaré.

“C’est ainsi que je traiterai les membres et c’est ainsi que je m’attends à ce que les membres me traitent.”