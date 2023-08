Un petit incendie de forêt s’enflamme dans le nord de l’Okanagan

L’incendie de forêt à l’est de Vernon est de la taille d’un point et serait causé par la foudre.

Un nouvel incendie de forêt de petite taille s’est déclaré jeudi après-midi dans le nord de l’Okanagan, à l’est de Vernon.

L’incendie, qui aurait été causé par la foudre, est situé à 10 kilomètres en amont de la route forestière Outlet, à l’est de Lumby et au sud du parc provincial Monashee, selon le BC Wildfire Service.

L’incendie est estimé à 0,009 hectares. Il a été découvert à 15 h 22 le 24 août.

« Un hélicoptère à godets vient de survoler ma maison », a posté John Joyce dans le groupe Facebook Around the Bushes of Cherryville vers 17h30.

Plus à venir.

Brendan Shykora

