Un petit groupe partage de grandes idées lors de la séance d’écoute sur la recherche du président de WVU

9 septembre — MORGANTOWN — Seulement six personnes se sont présentées lundi soir à la séance d’écoute communautaire sur la recherche du président de la WVU. Mais cela s’est avéré positif, car la session est passée d’un format d’audience publique avec une limite de temps de deux minutes à une conversation libre sur ce qu’ils et la communauté de la WVU en général attendent de leur prochain président.

La douleur et la joie étaient parmi les thèmes.

Judith Stitzel, fondatrice du Centre d’études sur les femmes et le genre de la WVU, a déclaré que le prochain président doit comprendre profondément qu’il arrive à un stade de guérison, après une blessure grave.

« Je ne pense pas que cela soit en contradiction avec le fait que nous regardons vers l’avenir », a déclaré Stitzel.

Elle a dit : « Je n’ai pas assez entendu parler d’idées, pas assez de douleur, pas assez de joie. »

Elle a souligné que le président prendra ses fonctions en juillet prochain, dans un contexte de grande agitation. « Il ne s’agit pas seulement d’une perquisition, mais d’une perquisition en pleine période de terrorisme. »

Et l’ancien élève Kyle Hess a repris ce thème : « Je ne vois plus beaucoup de joie sur notre campus. » Nous vivons à une époque où les gens sont militants et argumentatifs.

Il s’agit de la dernière semaine de séances d’écoute qui ont débuté en juillet, avec des séances consacrées aux professeurs, au personnel, aux étudiants et aux membres de la communauté.

Patrice Harris, présidente du Comité de recherche présidentielle, a déclaré aux participants : « C’est l’occasion pour vous de nous dire ce que vous aimeriez voir. … Nous voulons que ce soit un processus inclusif et engagé. »

Les séances et une enquête en ligne — à surveymonkey.com /r /wvupresidentintake — qui a suscité 1 130 réponses à ce jour, est conçu pour aider à répondre à trois séries de questions :

Quels sont, selon vous, les principaux atouts de cette opportunité de leadership ? Qu’est-ce qui vous rend fier de faire partie de la communauté WVU et enthousiaste quant à l’avenir ?

Quelles sont les compétences, les expériences, les qualifications, les diplômes et les attributs personnels nécessaires au prochain président ?

Quelles sont les principales opportunités et les principaux défis auxquels l’Université de Virginie-Occidentale est confrontée ? Comment le nouveau président devrait-il chercher à les exploiter ou à les relever ?

Leslie Cottrell, membre du corps professoral, a déclaré que le prochain président devait avoir un sens de l’engagement communautaire. Et « je pense que le candidat voudrait savoir comment l’État nous soutient et comment nous soutenons l’État ».

Le rôle essentiel de la WVU, non seulement au sein de la communauté mais aussi à l’échelle de l’État, était un thème commun.

Taylor Schmidt, membre du personnel et ancien élève, a cité la conviction de l’ancien président Jim Clements selon laquelle « aucune institution n’a plus d’importance pour son État que WVU pour la Virginie-Occidentale ». Le bon candidat doit comprendre cela.

Et l’ancien président de l’Association des anciens élèves, John Fahey, a exprimé cela en termes de « ville et collège ». Il a déclaré : « La ville et le collège, c’est la Virginie-Occidentale. Ce n’est pas Morgantown. … La ville, c’est l’État, l’État, c’est la ville. »

La conversation a fait ressortir d’autres idées et qualités souhaitées.

Stitzel a fait remarquer : « Nous ne sommes pas la queue d’un hôpital, nous sommes une université… Nous avons une très grande et belle école de commerce. Nous ne sommes pas une école de commerce ; nous sommes une université. »

Autres réflexions. Le prochain président voudra promouvoir les efforts de concession de terres communautaires et voudra savoir s’il ou elle bénéficie du soutien nécessaire à cet égard.

Le prochain président devra avoir des compétences en matière de collaboration, de gestion budgétaire et d’expérience. Il devra également être créatif et humble. Il devra également avoir la capacité de travailler en équipe. Il devra être prêt à sortir du bureau et à s’impliquer dans la communauté. Il devra également faire preuve de diplomatie et d’authenticité.

Un participant a mentionné l’augmentation des inscriptions, l’augmentation de la recherche, l’extension au-delà des Appalaches pour le recrutement et la promotion de subventions de démarrage pour les nouveaux professeurs afin de les garder ici.

Et Stitzel a déclaré que chaque candidat devrait se voir demander pourquoi il veut être président de la WVU. « Que pensent-ils pouvoir apprendre de nous ? »

Les séances d’écoute se déroulent jusqu’à vendredi, avec une séance de Charleston à déterminer.

Les résultats de l’enquête et de la session seront rendus publics et seront utilisés ce mois-ci pour établir un profil de leadership à présenter sur le marché en octobre.

Les sélections et les entretiens initiaux auront lieu cet automne et jusqu’à l’hiver 2025. Les entretiens avec les finalistes auront lieu au printemps prochain, et le choix sera annoncé ultérieurement. Le président actuel de la WVU, Gordon Gee, prendra sa retraite le 30 juin 2025.

