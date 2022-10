Un petit groupe de matchs aura un impact important sur la moitié supérieure du peloton – Shaw Local

Il y aura près de 250 matchs disputés dans l’Illinois impliquant des équipes éligibles aux séries éliminatoires ce week-end.

Seulement 11 de ces matchs impliqueront une paire d’équipes qui ont subi moins de deux défaites cette saison.

Avec si peu de jeux d’impact au sommet du peloton, il est facile de voir comment les résultats de ces jeux auront un effet significatif sur qui gagne les têtes de série ou les têtes de série extrêmement élevées avec des victoires dans les matchs cruciaux de la semaine 8.

La majorité des 95 équipes qui ont déjà décroché des places en séries éliminatoires ne semblent pas avoir une telle opposition décourageante cette semaine. Mais ils ne sortiront probablement pas tous indemnes, réduisant encore la liste des équipes avec zéro et une défaite.

Pourquoi est-ce important ? Les équipes à zéro et à une défaite ne se sont presque jamais vu refuser un match à domicile lors du premier tour des séries éliminatoires. De plus, compte tenu de la façon dont les pertes semblent s’accumuler avec presque toutes les équipes de l’État, le maintien de sa position dans ce club exclusif est presque certain de garantir une tête de série très élevée lors des matchs éliminatoires.

Regardons quelques-uns des matchs intéressants de la semaine 8 :

Écluse (5-2) à Lincoln-Way Est (7-0), 19h vendredi : Il y a quelques semaines, il ne semblait pas que grand-chose se concrétiserait dans cette confrontation de rivalité. Lockport était sous le choc après des défaites consécutives contre Homewood-Flossmoor et Sandburg et semblait même en danger de rater la chance de défendre son championnat de classe 8A 2021. Mais des victoires consécutives contre Lincoln-Way West et Bolingbrook ont ​​remis les Porters sur la bonne voie. Rien de tout cela n’a d’importance lorsque vous essayez de renverser Lincoln-Way East, la seule équipe à avoir vaincu Lockport la saison dernière. Les Griffins ont démonté leurs adversaires avec une précision incroyable.

Siméon (7-0) contre Morgan Park (7-0), 13 h samedi : Deux des trois équipes invaincues restantes éligibles aux séries éliminatoires de la Chicago Public League verrouillent les cornes ici (Hyde Park est l’autre). Simeon a contrecarré tous les challengers cette saison en utilisant une combinaison mortelle de WR Malik Elzy et RB Andre Crews. Morgan Park a connu un retour à la gloire cette saison alors qu’un groupe de vétérans éprouvés au combat semble faire de son mieux en ce moment.

Lyon (6-1) à Glenbard Ouest (6-1), 13h30 Samedi : York a infligé à ces deux équipes leur seule défaite de la saison. Les deux aimeraient encore se donner pour éventuellement partager le titre de la conférence si les ducs faiblissaient au cours des deux dernières semaines. Bien que les deux aient déjà décroché des places en séries éliminatoires, les têtes de série comptent plus que toute autre classe dans les têtes de série 1 à 32, dans lesquelles Lyons et Glenbard West atterriront tous les deux pendant les séries éliminatoires.

Sterling (6-1) à Moline (6-1), 19h vendredi : Cela a été un match de parcours de collision pour ces deux équipes Western Big Six toute la saison, les deux équipes subissant des pertes étroites pour leur seul défaut. Les deux ont parcouru assez facilement leurs horaires de conférence et il semble approprié qu’ils s’affrontent tard dans la saison pour décider qui hissera le matériel de la ligue.

Edwardsville (6-1) à Est de Saint-Louis (5-2), 19h vendredi : Cela a tendance à être le seul adversaire basé dans l’Illinois avec lequel East St. Louis doit s’emmêler un peu. Les deux défaites d’East St. Louis sont deux adversaires de l’extérieur de l’État classés au niveau national, de sorte que le record de défaites gagnées n’est pas un bon indicateur de la force des Flyers. Une tendance légèrement problématique pour Edwardsville est que sa seule défaite est survenue dans une défaite de 32-31 contre O’Fallon lors de la semaine 4. East St. Louis a battu O’Fallon 60-21 la semaine suivante.

Autres jeux à noter : White County à Johnston City, 19 h vendredi; Hersey à Elk Grove Village, 19h30 vendredi; Wheaton St. Francis à Riverside-Brookfield, 19 h 15 vendredi; Shelbyville à Decatur St. Teresa, 19 h vendredi; Belvidere North à Harlem, 19 h vendredi; North Mac à Pana, 19 h vendredi; Minooka à Yorkville, 19 h vendredi; Peoria à Normal Community West, 19 h vendredi; Wheaton North à Genève, vendredi 19 h; Eureka à Tri-Valley, 19 h vendredi; Guilford à Boylan, 19 h vendredi; Murphysboro à Benton, 19 h vendredi; Glenbard East à Glenbard South, 19 h vendredi; Sainte Rita à Providence, 19h30 vendredi; Reed-Custer à Coal City, 19 h vendredi.