Un petit garçon souffrant d’une difformité potentiellement mortelle a subi une chirurgie miracle pour faire remodeler les os de son crâne avant son premier anniversaire.

Flex Dan, qui en sera un ce mois-ci, est né avec une craniosynostose – un défaut rare qui signifie que les os du crâne fusionnent, laissant peu ou pas de place au cerveau pour grandir et se développer.

Ses parents, Lucy et Aaron Dan, de Bega, dans le sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, ont été informés par des médecins que la tête de Flex n’était pas en forme lorsque Mme Dan était enceinte de 20 semaines.

Quelques jours après sa naissance, Flex a reçu un diagnostic de craniosynostose et allait subir sa première intervention chirurgicale à l’âge de neuf semaines seulement.

Mais en raison de la gravité de son état, Flex a nécessité une autre opération plus importante.

Le mois dernier, une équipe de chirurgiens a réussi à retirer les os fusionnés dans son crâne avant de les reformer et de les remettre ensemble comme un puzzle.

Flex Dan (photographié avec les parents Lucy et Aaron Dan) a subi une intervention chirurgicale plus tôt ce mois-ci pour faire remodeler et réformer les os de son crâne