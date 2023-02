Un petit garçon s’étouffe à mort à la crèche alors que des parents au cœur brisé rendent hommage à son enfant “parfait”

Un couple au CŒUR BRISÉ a rendu hommage à leur petit garçon “parfait” après qu’il soit mort étouffé dans une crèche.

Zoey et Lewis Steeper ont déclaré que leur bébé de neuf mois, Oliver, était “le meilleur bébé que vous auriez pu souhaiter” et qu’il était “tout simplement parfait”.

Oliver Steeper est décédé six jours après s’être étouffé à la crèche Crédit : Triangle Nouvelles

Une enquête a conclu qu’il était décédé d’une lésion cérébrale et d’une crise cardiaque Crédit : Triangle Nouvelles

Oliver est décédé d’une lésion cérébrale et d’une crise cardiaque, six jours après s’être étouffé avec de la nourriture à la garderie Jelly Beans à Ashford, dans le Kent, en septembre 2021.

Des photos tragiques le montrent dans son lit d’hôpital sous assistance respiratoire.

Ses parents ont maintenant été informés par le Crown Prosecution Service (CPS) que des accusations criminelles ne seront pas portées contre la crèche, qui a fermé définitivement après l’horreur.

Cependant, Zoey, 32 ans, et Lewis, 37 ans, ont demandé que cette décision soit réexaminée.

Ils ont publié une déclaration sur le site Web de la Fondation Oliver Steeper, disant: “Bien que l’enquête initiale ait conclu que les politiques et procédures de la pépinière étaient” de mauvaise qualité et incohérentes “, aucune responsabilité pour la mort tragique et évitable de notre fils ne prévaudra pour le moment.

“Nous sommes extrêmement déçus et choqués par la décision initiale, mais nous sommes loin d’être découragés.

“Nous avons maintenant chargé les avocats spécialisés Leigh Day, qui ont interjeté appel auprès du Crown Prosecution Service.

“Nous ne négligerons aucun effort car nous estimons que de nombreux aspects clés de ce qui s’est passé ce jour-là ont été manqués ou ignorés par le CPS.”

Ils ont ajouté qu’ils étaient également déçus par la gestion de l’affaire par Ofsted.

Une enquête sur la tragédie a révélé que la cause du décès d’Oliver était une lésion cérébrale et une crise cardiaque, mais a été ajournée en attendant le résultat des enquêtes.

Le couple, qui a depuis eu un autre enfant, se dit reconnaissant d’avoir “une autre chance” d’être parent mais reste déterminé dans sa campagne contre l’assouplissement des ratios enseignant-enfant dans les crèches.

Lewis a déclaré: “Après avoir perdu Oliver dans les premières années, nous pensons qu’il est maintenant de notre devoir de protéger les autres enfants des personnes qui tentent de remanier le secteur.

“Ce sont des parlementaires qui ne mettront jamais leurs propres enfants dans une crèche locale en raison de leur richesse et de leurs privilèges ; qui ne vivent tout simplement pas dans le monde réel que nous autres vivons et qui ne sourcillent pas au prix de garde d’enfants.”

Un porte-parole de la police de Kent a déclaré qu’à la suite d’une “enquête approfondie”, aucune autre mesure ne serait prise.

L’affaire a été classée et la force prépare un rapport pour le coroner.

Un porte-parole du CPS a déclaré: “Après un examen minutieux de toutes les preuves, nous avons conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour fournir une perspective réaliste de condamnation pour l’un ou l’autre des suspects.

“La mort d’Oliver a été une tragédie, et nous comprenons à quel point cela a dû être difficile pour sa famille d’entendre notre décision. Nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles.”

À la demande d’examen des parents d’Oliver, ils ont ajouté: “Nous allons maintenant procéder à un autre examen indépendant complet de toutes les preuves. Il ne serait pas approprié de commenter davantage tant que l’examen n’est pas terminé.”

Ses parents, Zoey et Lewis, ont demandé au CPS de revoir leur décision de ne pas poursuivre les accusations criminelles dans l’affaire Crédit : Triangle Nouvelles