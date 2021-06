Un petit garçon s’effondre après que des poulets qu’il a élevés ont été emportés au Sikkim

Lors d’un incident déchirant, un jeune garçon du Sikkim s’effondre après que les poulets qu’il a élevés aient été transportés pour la production de volaille. La vidéo qui est maintenant devenue virale a laissé les internautes dans un esprit morose, apprenant l’innocence du lien du petit garçon avec les oiseaux.

La vidéo, qui dure un peu plus de cinq minutes, montre le garçon de 6 ans de Melli, dans le sud du Sikkim, suppliant les adultes de ne pas charger les oiseaux dans la camionnette. On le voit pointer vers les poulets et gémir. Au bout d’un moment, il croise même les mains et demande à ses aînés de laisser les poulets être et finit par tomber par terre et gémit, pour que les oiseaux ne lui soient pas enlevés.

Une fois que la camionnette est chargée de poulet, le petit est vu en train de dire le plus triste des adieux aux oiseaux tandis que son père essaie de le calmer, lui assurant qu’il aura à nouveau de nouveaux oiseaux.

La vidéo qui est maintenant devenue virale sur les plateformes de médias sociaux rappelle aux gens la « quintessence de la compassion » envers les animaux.

Alors que la compassion est manifestée envers les chiens errants, les oiseaux, les chevaux, les chats, les vaches et autres animaux; il est extrêmement rare qu’une personne se préoccupe des insectes. Avez-vous déjà rencontré un tel cas lorsque quelqu’un s’occupe d’un cafard ? Ravageurs bien connus, les cafards sont accueillis avec dégoût voire horreur lorsqu’ils se mettent à voler. Il est assez courant de tuer ou de blesser des insectes à cause de la haine, alors, quelles seraient vos actions si vous repérez un cafard blessé ? Très probablement, personne ne prendrait même la peine d’y jeter un deuxième coup d’œil, mais ce n’est pas le cas pour ce gentil homme en Thaïlande qui a amené un cafard chez un vétérinaire pour un traitement.

Quelques semaines plus tôt, un médecin thaïlandais avait haussé les sourcils après avoir partagé des détails sur son patient inhabituel. Le Dr Thanu Limpapattanawanich, un vétérinaire originaire de Krathum Baen en Thaïlande, a reçu la visite d’un homme transportant un cafard à l’hôpital pour des soins d’urgence. Selon le message, l’homme avait vu quelqu’un marcher sur le pauvre insecte au bord de la route et au lieu de le laisser mourir là-bas; il l’a apporté pour bénéficier des soins médicaux à l’hôpital animalier de Sai Rak.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici