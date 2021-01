Plusieurs exemples à travers le monde ont reflété le lien fort que les enfants et les animaux partagent. Actuellement, Internet jaillit de l’amitié courte mais douce d’un garçon de quatre ans avec un bébé cerf. Le jeune garçon est allé jouer dans les bois et s’est présenté à la porte avec son nouvel ami à la remorque. La mère de l’enfant, Stephanie Brown, a été stupéfaite lorsque son fils, Dominic, est revenu avec l’animal. La famille Brown était sur une brève escapade à Massanutten Resort, en Virginie. Dominic a fait la découverte dans la brousse le dernier jour du voyage, alors que la famille prévoyait de rentrer chez elle dans le Northern Neck de Virginie.

Stephanie a entendu des bruits de pas alors qu’elle sortait des choses du réfrigérateur. Lorsqu’elle se retourna, elle fut surprise de voir son fils et le bébé cerf debout l’un à côté de l’autre, se sentant à l’aise. Elle se figea une seconde parce que le garçon s’était lié d’amitié avec un bébé cerf à l’extérieur et elle ne savait pas quoi faire.

Stephanie a rapidement retrouvé son calme et a attrapé son téléphone pour prendre une photo des deux ensemble qu’elle a ensuite publiée en ligne. Stephanie est allée sur Facebook pour partager le beau moment filmé avec le monde.

Brown a dit WWBT, elle a demandé à Dominic de ramener le cerf dans les bois pour que sa mère puisse le trouver. Elle a dit qu’elle ne les quittait pas des yeux. Dominic a nommé son nouvel ami, «Flash», le super-héros, pour souligner la brève rencontre du couple. Le garçon a dit à sa mère que le cerf était seul quand elle a demandé où il l’avait trouvé. Stéphanie a dit que son fils voulait lui donner des céréales à manger. Stephanie a dit que Dominic et le bébé cerf avaient l’air d’être un événement quotidien et rien d’extraordinaire, donc c’était très précieux.

Depuis qu’elle a été partagée, l’image est devenue virale sur les sites de réseaux sociaux et a été re-partagée plus de 23 000 fois. Le message a recueilli des milliers de commentaires de personnes ravies de voir cette image adorable.

<iframe src = "https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fstephanie.orrantia%2Fposts%2F4317448498270137&width=500&show_text=true&height=589&appId" width = "500" height = "589" style = " border : none ; overflow : hidden " scrolling = "no" frameborder = "0" allowfullscreen = "true" allow = "autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" ></iframe>

Un utilisateur de Facebook a écrit que l’enfant est incroyable et qu’il est digne de confiance. L’utilisateur a ajouté que peut-être la surcharge de gentillesse aurait pu être la raison pour laquelle le cerf n’avait pas d’autre choix que de rencontrer ses parents. Un autre a déclaré que le message était la chose la plus adorable qui soit.

Un autre a plaisanté, que peut-être le garçon pensait que puisqu’il ne peut pas avoir de chien, il aura juste un cerf. Un utilisateur a déclaré que c’était vraiment attachant et mignon.