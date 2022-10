Un petit garçon qui pleure sur ses devoirs et refuse d’étudier est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui

Ce n’est pas une tâche facile de faire faire aux enfants leurs devoirs quotidiennement. Si vous avez besoin d’une preuve, nous en avons une qui vous laissera en deux. Récemment, une vidéo d’un petit garçon faisant une énorme crise de colère alors qu’il refuse d’étudier s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Dans le clip viral, le garçon fond en larmes lorsqu’on lui demande d’étudier. Ce qui le rend plus drôle, c’est sa réaction adorable et ses dialogues amusants. On peut voir l’enfant inconsolable assis sur ce qui semble être son bureau d’étude avec un crayon à la main et un cahier placé devant lui. Les larmes aux yeux, le garçon refuse d’étudier et tourne les pages de son cahier.

En pleurant, l’enfant dit à sa mère: “Zindagi bhar padhai karte karte bouddha ho jaunga (je vieillirai en étudiant pour le reste de ma vie).” Lorsque la mère essaie de consoler le garçon et demande pourquoi il se sent de cette façon, il pleure plus, “Pagal mumma (Maman folle).” La mère patiente explique au garçon qu’il vaut mieux être éduqué et vieillir que de rester illettré toute sa vie. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a laissé les internautes en scission. Alors qu’une section d’Internet a laissé tomber des réponses hilarantes au tweet, une autre a eu pitié du petit enfant. Un utilisateur a plaisanté même l’éducation ne garantit pas un emploi, “Phir bhi job nhi milegi.”

Phir bhi job nhi milegi — M. Himanshu Kantale 🇮🇳 (@KantaleMr) 28 septembre 2022

Une autre a apprécié les efforts de toutes les mères qui endurent constamment de telles crises de colère et n’abandonnent jamais : « Donnons-le à toutes les mamans qui nous ont fait faire nos devoirs.

Donnons-le à toutes les mamans qui ont fait nos devoirs. — Satyaki Yadav (@SatyakiYadav3) 28 septembre 2022

Un autre a commenté: “Kid résume la vie.”

kid résume la vie.. — asii (@AsiiN43) 29 septembre 2022

Pendant ce temps, un internaute qui s’est inquiété du comportement du garçon a écrit: «Ce n’est pas drôle, je ne sais pas pourquoi les gens rient. Vos enfants doivent aimer étudier. 98% des notes ne garantissent pas le succès.

Ce n’est pas drôle, je ne sais pas pourquoi les gens rient. Vos enfants doivent aimer étudier. 98% des notes ne garantissent pas le succès. – moi aL (@oneallwyn) 28 septembre 2022

Un autre a blâmé le système éducatif : « Le programme pour les petits enfants est si vaste de nos jours. Ils ne sont pas prêts pour un tel fardeau mais les parents hors compétition doivent les pousser fort. Les politiques éducatives doivent être réformées. Je ressens de la pitié pour les petits enfants.

Le programme pour les petits enfants est si vaste de nos jours. Ils ne sont pas prêts pour un tel fardeau, mais les parents hors compétition doivent les pousser fort. Les politiques éducatives doivent être réformées. J’ai pitié des petits enfants 😓 – Abhilasha (@ Abhilas19723664) 29 septembre 2022

La vidéo virale a amassé plus de 5 000 vues et environ 23 000 j’aime sur le site de micro-blogging. Le clip qui a été partagé en ligne le mercredi 28 septembre ne révèle pas l’identité de la famille.

