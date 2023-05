Un petit garçon pakistanais écrase une balle de cricket comme aucun autre batteur ne peut le faire

Même si vous n’êtes pas un fan de cricket, vous devez convenir que l’engouement autour du jeu est quelque chose de spécial. Considéré comme l’un des sports les plus populaires en Inde, chaque fois qu’il y a un tournoi entre deux grands pays, les gens affluent vers leurs écrans de télévision, plaçant leurs espoirs sur leur équipe préférée pour gagner. Peu importe qui vous soutenez, le cricket permet aux gens de se rapprocher et de créer des liens. Ce jeu de gentleman inspire également les jeunes à suivre les traces de leur joueur de cricket idéal. Une telle vidéo virale des compétences louables au bâton d’un garçon pakistanais vous fera croire à quel point le cricket inspire les enfants d’aujourd’hui.

Le clip désormais viral a été déposé sur Instagram le 8 mai par un utilisateur nommé Raza Mahar. La vidéo adorablement motivante montre un petit garçon, tenant une batte en position, comme s’il était prêt à frapper autant de balles qui pourraient se présenter à lui. Fait intéressant, le gamin a fait exactement cela. Vêtu d’un tee-shirt bleu, d’un pantalon blanc et d’une casquette inversée, le petit a continué à fracasser toutes les balles qui lui étaient lancées. L’habileté du jeune a été déterminée par la façon dont il a frappé toutes les balles sans manquer un seul coup.

Il y avait une autre batte derrière le jeune batteur, qui agissait comme un guichet. Le garçon s’est en outre assuré que les balles n’avaient pas touché le guichet une seule fois. Sa forte présence d’esprit et sa pleine concentration étaient assez évidentes dans la vidéo. Il semblait également être adepte de diverses techniques de frappeur, y compris la couverture et les commandes droites, les coupes carrées et même le tir d’hélicoptère le plus populaire de MS Dhoni.

« Power Hitting » a lu la légende appropriée de la vidéo. Les images visuelles n’ont pas tardé à attirer l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Ils ont exprimé franchement leurs réactions en regardant le talent en herbe jouer. En comparant le petit enfant au joueur des Rajasthan Royals Riyan Parag, un utilisateur a écrit: « Il peut remplacer Riyan Parag dans les Royals du Rajasthan. » « Faites-le jouer au cricket une fois qu’il sera grand », a plaisanté quelqu’un d’autre. Un autre utilisateur a souligné que le « timing is Unbelievable » de l’enfant.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 20,4 millions de vues et 1,4 million de likes sur Instagram. Si vous voulez voir plus de ce petit enfant jouer, consultez le profil de Raza Mahar. Vous trouverez de nombreuses vidéos similaires du garçon talentueux frappant des six !