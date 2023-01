Un petit garçon meurt à la crèche alors que six femmes sont arrêtées alors que les flics enquêtent sur une mort “suspecte”

Un garçon âgé d’un an est décédé dans une crèche et six femmes ont été arrêtées pour sa mort “suspecte”.

Une enquête policière a été lancée après la visite d’Ofsted à la crèche de Dudley, dans les West Midlands, après la mort de l’enfant.

Le garçon est mort dans une crèche à Dudley Crédit : BPM

Trois femmes âgées de 20, 23 et 50 ans ont été arrêtées le mois dernier, soupçonnées d’homicide par négligence grave.

Ils ont depuis été libérés sous caution tandis que les enquêtes de police se poursuivent.

Hier, trois autres femmes âgées de 51, 53 et 37 ans ont été détenues par des agents.

Deux ont été arrêtés pour suspicion d’homicide involontaire et un pour homicide par négligence grave.

La police a confirmé que la mort du garçon était considérée comme suspecte.

La crèche de Bourne Street, qui n’a pas été nommée, est fermée par Ofsted depuis la tragédie.

Une autopsie a eu lieu mais d’autres tests seront effectués pour établir la cause du décès du garçon.

La police des West Midlands a déclaré: “Nous traitons la mort d’un garçon d’un an le 9 décembre dans une crèche de Dudley comme suspecte et une enquête est en cours.

“L’enquête pénale a été ouverte à la suite d’une visite d’Ofsted après la mort du garçon.

“La pépinière, à Bourne Street, Dudley, a été fermée par Ofsted ainsi que d’autres locaux liés.

“La famille du petit garçon est soutenue par des agents spécialement formés.”