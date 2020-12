Une vidéo présentant un acte de gentillesse et d’amour par un petit garçon est devenue virale. Dans la vidéo, le jeune peut être vu en train d’aider des canards dans un étang à construire leur nid.

Le clip vidéo de 33 secondes a été tweeté par Susanta Nanda, officier du Service indien des forêts (IFS), qui a été visionné près de 16000 fois jusqu’à présent.

L’officier de l’IFS a sous-titré le tweet: «Aidez tous à construire leur nid».

Dans la vidéo, on peut voir le petit garçon prêtant un coup de main à une paire de canards qui étaient occupés à construire leur nid dans l’étang. Le garçon s’assit au bord de l’étang et distribua des brindilles à l’un des canards. L’oiseau a pris les brindilles du garçon et a nagé jusqu’à son partenaire qui était occupé à construire leur maison dans l’étang.

Le court clip vidéo est depuis devenu viral et la publication de Nanda a fait inondé la section des commentaires de nombreux utilisateurs avec des commentaires génériques tels que « Incroyable » pour ceux qui se penchent vers les leçons de vie.

«Wow incroyable une si bonne compréhension», a écrit un utilisateur.

Wow incroyable 😍 une si bonne compréhension 👍 – Nagachethan BN 🇮🇳 (@BNagachethan) 11 décembre 2020

Un autre utilisateur a tweeté comme suit: « Très gentil, bon, humanité Boy, que Dieu nous bénisse tous ».

Très gentil, bon, humanité Garçon, que Dieu nous bénisse tous – peta.shaik. quaja hussain (@PetaQuaja) 13 décembre 2020

«Bon boulot, garçon. Les gens s’intéressent encore aux animaux, aux oiseaux plutôt qu’aux mobiles », a écrit un autre.

Excellent garçon de travail. Les gens s’intéressent encore aux animaux, aux oiseaux plutôt qu’aux mobiles – AppanParige (@appanparige) 14 décembre 2020

Un autre a simplement qualifié le message de « Charmant … si mignon … »

Le responsable de l’IFS est l’une des personnes les plus actives sur Twitter, partageant des vidéos, des publications et des médias connexes sur le site de micro-blogging pour sensibiliser à la vaste et riche faune et flore du pays.

Il avait précédemment publié une autre vidéo sur Twitter avec une légende qui disait: « Un écureuil demande de l’eau ».

La séquence vidéo montre un écureuil assoiffé planant autour d’une personne qui est vue tenant une bouteille d’eau. L’écureuil essaie toujours d’attirer l’attention de l’homme. Au début du clip, l’écureuil est vu courir autour de l’homme essayant d’attirer son attention. L’homme comprend son geste d’aide et ouvre la bouteille d’eau et commence à verser de l’eau dans sa bouche. Le petit rongeur avale le précieux liquide pour assouvir sa soif avant de sortir du cadre.

Nanda, qui continue de partager des photos et des vidéos d’animaux sauvages il y a quelques jours, a partagé une vidéo d’un sauvetage audacieux d’un bébé souris par la mère rongeur. Plus récemment, l’officier a partagé la vidéo d’un veau d’éléphant qui peut être vu jouer avec sa nourriture. Il a sous-titré le clip, « Pareil pour tous les enfants. Jouer avec la nourriture. »

Adorable, non?