Un petit garçon de cinq mois se noie lors d’une mission de sauvetage au large de Lampedusa

Un petit garçon de cinq mois s’est noyé lors d’une opération de sauvetage au large de l’île italienne de Lampedusa après le chavirage d’un bateau transportant des migrants en provenance d’Afrique du Nord.

La tragédie s’est produite alors que les débarquements de migrants à Lampedusa ont augmenté, laissant la petite île lutter pour faire face. Environ 1.850 nouveaux arrivants ont débarqué mercredi, portant le nombre total de migrants à Lampedusa à plus de 6.700, a indiqué l’agence de presse Ansa.

Le bateau sur lequel voyageait le bébé a chaviré peu de temps avant d’être intercepté par les garde-côtes italiens. Tous les autres passagers ont été secourus, y compris la mère du bébé, une adolescente guinéenne, a indiqué Ansa.

Les migrants étaient partis de la ville tunisienne de Sfax, une rampe de lancement bien connue pour les voyages maritimes vers l’Europe.

Lampedusa, point le plus méridional de l’Italie et premier port d’escale pour les personnes arrivant d’Afrique du Nord, est depuis longtemps un point chaud de la crise migratoire en Europe.

La plupart de ceux qui y séjournaient étaient hébergés au centre d’accueil de l’île, qui a une capacité officielle d’environ 400 personnes. Des affrontements entre la police et des centaines de migrants tentant de quitter l’île ont éclaté sur les quais et lors de la distribution de repas par les travailleurs humanitaires, mais ont été rapidement réprimée, a indiqué l’agence de presse.

Au total, environ 123 860 migrants en bateau sont arrivés en Italie depuis le début de l’année, selon les dernières données du ministère de l’Intérieur. Ce chiffre est presque le double de celui enregistré au cours de la même période de 2022.

Si l’on considère les tendances actuelles, les arrivées sont proches du pic enregistré en 2016, quand environ 181 500 migrants maritimes sont arrivés en Italie. Entre janvier et août de la même année, il y a eu environ 115 000 débarquements, contre 114 526 pour la même période de 2023.

Des images de mardi montraient des files de bateaux fragiles, remplis de migrants, attendant tous d’accoster au port de Lampedusa.

Le procureur Giovanni Di Leo a déclaré que 112 bateaux étaient arrivés mardi, transportant plus de 5 000 migrants, soit près du double du précédent record de 63 bateaux enregistrés en une seule journée le mois dernier.

« Nous sommes tous fatigués et épuisés, tant physiquement que psychologiquement, la situation devient ingérable et insoutenable », a déclaré mercredi le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, à l’agence de presse Adnkronos.

« Ce qui se passe à Lampedusa, c’est que pour la première fois la route tunisienne est devenue aussi fréquentée… et elle est difficile à gérer par rapport à la route libyenne », a déclaré Flavio Di Giacomo, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU. .

Le voyage beaucoup plus court depuis la Tunisie a incité à davantage de tentatives de traversée, en particulier avec des navires plus petits, rendant les opérations de sauvetage plus compliquées, a déclaré Di Giacomo.

La détérioration des conditions économiques et sociales en Tunisie a contribué à cette hausse.

Les migrants qui arrivent à Lampedusa sont régulièrement transférés vers la Sicile pour atténuer la surpopulation, mais lorsque les arrivées augmentent, cela ne peut pas se produire assez rapidement.

Mercredi, 1 650 personnes ont été transférées vers le continent et 3 750 autres devraient quitter l’île jeudi, a indiqué Ansa.

Le vice-Premier ministre italien, Antonio Tajani, a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que le gouvernement « ferait tout ce qui est nécessaire pour aider les habitants de Lampedusa et les migrants qui continuent d’arriver sur l’île ».

« C’est un problème qui n’est pas seulement un problème des pays qui reçoivent cet afflux, c’est un problème du continent européen et en particulier de l’Union européenne », a déclaré mercredi aux journalistes le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, interrogé sur la situation. à Lampedusa.

« Il doit y avoir des mécanismes de solidarité et de partage des charges qui soient efficaces à cet égard. »