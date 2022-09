Un petit garçon avec un chapeau Spiderman rencontre son super-héros dans une adorable vidéo

Tous les super-héros ne portent pas de capes. Spiderman ne le fait pas, et il continue de gagner le cœur d’Internet avec cette réunion réconfortante. Un clip sur la communauté Reddit, MadeMeSmile, a laissé les internautes les larmes aux yeux. Un adorable petit garçon est vu dans une casquette Spiderman alors qu’il se fraye un chemin à travers la foule. Soudain, il aperçoit quelque chose – ou plutôt quelqu’un – et il est rempli d’excitation. “Le voilà!” l’enfant peut être entendu s’exclamer. Il se précipite vers son super-héros préféré et ce qui devait n’être que quelques secondes de rencontre se transforme en un moment attachant. Alors que Spiderman prend la main de l’enfant, ils marchent ensemble, faisant semblant de tirer sur des toiles d’araignées. Découvrez le clip ici : L’emplacement de la vidéo n’a pas été mentionné par l’utilisateur de Reddit.

Les internautes ont exprimé à quel point leur cœur était chaud et flou en voyant ce qui était vraiment un moment magique. Ils étaient convaincus que ce souvenir durera pour toujours avec l’enfant. Et beaucoup se sont retrouvés avec des larmes de joie dans les yeux. “Cela ne prend que quelques secondes et Spider-Man a tout compris !” a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre a commenté: « Sniff. Je ne sais pas ce que j’ai apparemment retenu, mais cela m’a fait craquer et hurler. Si adorable. Si gentil.”

“J’adore la marche rapide que font les petits enfants quand ils sont excités, où ils parviennent à faire plus de pas mais à se déplacer exactement à la même vitesse”, a écrit un troisième utilisateur.

Certains utilisateurs de Reddit ont fait remarquer qu’eux aussi aimeraient être excités par quelque chose d’aussi simple que cela, encore une fois. Grandir enlève beaucoup de magie qui ne peut être vue qu’à travers les yeux des enfants. Beaucoup se sont souvenus de moments où ils ont vu des enfants autour d’eux s’exciter pour de petites choses. Et cela leur a fait sentir à quel point ce serait incroyable de ressentir cela à nouveau. Un autre utilisateur a évoqué un souvenir qui lui est propre. Il avait 19 ans et servait dans l’armée. Sur le chemin du retour, il est passé devant une école maternelle dans son uniforme. Les enfants qui jouaient dehors se précipitèrent avec enthousiasme. Il a rappelé qu’il ne s’était jamais senti aussi cool de sa vie.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici