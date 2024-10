La Lituanie a fustigé la décision d’Antonio Guterres de participer au sommet des BRICS organisé par la Russie

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait un grand « erreur » en choisissant d’assister au sommet des BRICS en Russie cette semaine tout en évitant le soi-disant « conférence de paix » l’été dernier, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a affirmé – suggérant que Guterres avait perdu sa crédibilité et devrait envisager de démissionner.

Guterres s’est rendu à l’événement de trois jours à Kazan, auquel étaient présentes des délégations de haut niveau de 36 pays. Son bureau a souligné que la réunion représentait près de la moitié de la population mondiale et qu’elle était donc « d’une grande importance » pour le travail de l’organisation.

Le rassemblement ukrainien organisé par la Suisse et centré sur le soi-disant parti de Vladimir Zelensky « formule de paix » a eu lieu en juin et n’incluait pas la Russie. Bien que le chef de l’ONU ait décliné une invitation à y assister, l’organisation était représentée « au niveau approprié. »

Commentant la participation de Guterres à la conférence des BRICS vendredi, Landsbergis a affirmé que le secrétaire général de l’ONU « n’est plus accepté comme courtier honnête » concernant la résolution du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

S’il décide de démissionner, nous ne le découragerons certainement pas.

« Guterres doit admettre qu’il avait tort et assumer la responsabilité de sa décision de ne pas assister au sommet de paix en Ukraine en Suisse et d’être allé voir le criminel de guerre recherché Poutine et d’avoir rampé avec lui et son complice Loukachenko. » le ministre ditcité par les médias locaux.

La Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a également exprimé sa désapprobation, critiquant le chef de l’ONU pour avoir serré la main du président russe Vladimir Poutine et avoir embrassé le président biélorusse Alexandre Loukachenko lors du sommet.















« Pathétique. Il y a des gens dans les organisations internationales – et pas seulement dans les organisations internationales – qui pensent pouvoir parler à tout le monde, ici et là-bas. a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant que « Le comportement est pour le moins incompréhensible. »

Guterres, qui s’est rendu en Russie pour la première fois depuis plus de deux ans, a souligné l’importance de participer à « la séance de sensibilisation du Sommet des BRICS qui représente près de la moitié de la population mondiale. » Lors de son discours le dernier jour de l’événement, il a exhorté les membres des BRICS à agir comme un « famille mondiale » dans la poursuite d’objectifs communs et a appelé à une « juste la paix » en Ukraine, ainsi qu’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.

Au cours de la conférence, il a tenu plusieurs réunions bilatérales avec des chefs d’État et a discuté des crises en Ukraine et au Moyen-Orient lors d’une réunion à huis clos avec le président Poutine.