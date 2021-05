Un petit enfant et deux passants abattus alors que la vague de crimes commis par arme à feu à New York arrive à Times Square – RT USA News

Un petit enfant et deux autres personnes auraient été abattus en plein jour à Times Square à New York, poursuivant une vague de violence armée dans la plus grande ville d’Amérique et détruisant l’une des plus grandes attractions touristiques du monde.

Les trois victimes – une fillette de quatre ans, une jeune femme de 23 ans et une femme de 43 ans – ont été frappées lorsque l’un des quatre hommes impliqués dans un différend a sorti une arme à feu et a tiré des coups de feu vers 17 heures samedi, NBC4 New York a rapporté, citant la police. Une femme et un petit enfant ont été emmenés en ambulance à l’hôpital Bellevue pour le traitement de leurs blessures, et les victimes devraient survivre, a déclaré FOX5 New York.

Toutes les personnes frappées étaient des spectateurs. Ils comprennent un enfant de quatre ans, 23 ans et 43 ans. Aucun n’est lié. L’un est un touriste visitant la ville depuis le Rhode Island. Ils ont été frappés lorsque l’un des quatre hommes impliqués dans une dispute a tiré une arme à feu et tiré des coups de feu, selon des sources. – Myles Miller (@MylesMill) 8 mai 2021

Le suspect de la fusillade a fui les lieux et il n’y a eu aucune arrestation. Une partie de Times Square, autour de la 44e rue et de la septième avenue, a été fermée pendant que la police enquête.

En raison d’une enquête policière, évitez 44 Street et 7th Avenue à Manhattan. Attendez-vous à une présence policière à Times Square et à des retards de circulation résiduels dans les environs. pic.twitter.com/6G3zjXZ00e – NOUVELLES DU NYPD (@NYPDnews) 8 mai 2021

Le journaliste de NBC4, Myles Miller, a cité un vendeur qui a déclaré avoir entendu deux coups de feu. « Ils saignaient, » le témoin mentionné. « Le tout-petit saignait et la maman pleurait. »

Jusqu’au 2 mai, il y avait eu 416 fusillades à New York, en hausse de 83% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de la police. Le nombre de victimes a augmenté de 79%, à 463, et les meurtres ont augmenté de 17% sur un an à 132.

Un autre journaliste de la télévision locale, Steve Keeley de Fox 29, émerveillé cette « Un enfant dans l’un des meilleurs sites touristiques du monde un samedi de printemps n’est pas à l’abri de l’épidémie de violence armée dans ce pays. »





L’une des victimes adultes était un touriste du Rhode Island. Avant la pandémie de Covid-19, Times Square était la deuxième plus grande attraction touristique du monde, derrière le Strip de Las Vegas, attirant 39,2 millions de visiteurs en 2019, selon World Atlas. Mais les industries du tourisme et de l’hôtellerie de New York ont ​​été ravagées par des verrouillages stricts de Covid-19 et devraient probablement rester en dessous des niveaux d’avant la pandémie jusqu’en 2025.

La fusillade de samedi à Times Square survient après que la zone est devenue la dernière scène d’une autre vague de crime à New York, les attaques haineuses anti-asiatiques, dimanche dernier. Deux femmes asiatiques ont été agressées par une femme noire avec un marteau. Cet incident, qui a conduit à l’hospitalisation d’une femme taïwanaise de 31 ans avec une blessure à la tête, est survenu au milieu de la flambée de 400% des crimes haineux anti-asiatiques dans la ville cette année.





