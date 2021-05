Un petit dinosaure ressemblant à un oiseau chassé la nuit, selon une étude

Le dinosaure vivait dans les déserts de ce qui est aujourd’hui la Mongolie il y a environ 65 millions d’années.

Son squelette est parmi les plus bizarres de tous les dinosaures, selon l’étude.

La nouvelle étude a examiné la comparaison des capacités visuelles et auditives des dinosaures et des oiseaux.

Bien que la plupart des dinosaures aient chassé principalement pendant la journée, un petit dinosaure ressemblant à un oiseau pourrait avoir été strictement un chasseur de nuit, a suggéré une nouvelle étude.

Le dinosaure, Shuvuuia deserti, était une petite bête, de la taille d’un poulet, et il vivait il y a environ 65 millions d’années dans les déserts de l’actuelle Mongolie.

Le squelette de Shuvuuia est parmi les plus bizarres de tous les dinosaures, selon l’étude. Il avait un crâne fragile, semblable à un oiseau; bras musclés et haltérophiles avec une seule griffe sur chaque main; et de longues jambes en forme de roadrunner.

«L’activité nocturne, la capacité de creuser et les longues pattes postérieures sont toutes des caractéristiques des animaux qui vivent dans les déserts aujourd’hui», a déclaré l’auteur principal de l’étude Jonah Choiniere, un scientifique de l’Université du Witwatersrand. « Mais il est surprenant de les voir tous combinés dans une seule espèce de dinosaure qui vivait il y a plus de 65 millions d’années. »

Il avait certains des élèves proportionnellement les plus grands jamais mesurés chez les oiseaux ou les dinosaures.

«Pendant de nombreuses décennies, les dinosaures étaient considérés comme actifs pendant la journée», a déclaré le co-auteur de l’étude Lars Schmitz, biologiste au département scientifique de WM Keck en Californie, dans un communiqué. «Nous ajoutons maintenant de nouvelles preuves que certains petits dinosaures prédateurs auraient pu être actifs la nuit à la place, ce qui change la façon de penser aux dinosaures diurnes et nocturnes.»

L’étude a examiné la comparaison des capacités visuelles et auditives des dinosaures et des oiseaux. Les chercheurs ont utilisé des tomodensitogrammes et des mesures détaillées pour recueillir des informations sur la taille relative des yeux et des oreilles internes de près de 100 espèces d’oiseaux vivants et de dinosaures éteints.

Pour mesurer l’audition, l’équipe a mesuré la longueur de la lagena, l’organe qui traite les informations sonores entrantes. L’effraie des clochers, qui peut chasser dans l’obscurité totale en utilisant la seule audition, a la lagena proportionnellement la plus longue de tous les oiseaux aujourd’hui.

La lagena extrêmement grande de Shuvuuia est presque identique en taille relative à l’effraie des clochers, ce qui suggère que le dino aurait pu chasser dans l’obscurité totale.

L’étude a déclaré que la vision et l’audition de Shuvuuia n’étaient pas du tout idéales pour la journée. Schmitz a expliqué que l’audition et la vision nocturne extraordinaires du dinosaure étaient bénéfiques pour la vie dans le désert, où les températures élevées décourageaient la chasse pendant la journée.

« Nous pensons qu’il aurait traqué ses proies – de petits mammifères – la nuit quand les températures étaient plus fraîches », a déclaré Schmitz à CNN.

« Cette découverte est un excellent exemple de la façon dont l’évolution fonctionne », a déclaré Schmitz. « Elle représente une solide compréhension de la façon dont les yeux et les oreilles évoluent en réponse aux environnements spécifiques des animaux. »

L’étude a été publiée jeudi dans la revue scientifique à comité de lecture, une publication de l’American Association for the Advancement of Science.