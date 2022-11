Un petit collège du Kansas annonce un don anonyme de 500 millions de dollars

MCPHERSON, Kan. (AP) – Un donateur anonyme promet jusqu’à 500 millions de dollars au McPherson College, une petite université d’arts libéraux du centre du Kansas, ont annoncé vendredi des responsables.

Le donateur anonyme égalera chaque don financier au McPherson College deux pour un jusqu’à 500 millions de dollars. Le collège a jusqu’au 30 juin pour lever 250 millions de dollars. Si tel est le cas, l’école recevra la totalité des 500 millions de dollars du donateur, pour un total de 750 millions de dollars.

L’annonce intervient quelques mois seulement après que le couple de philanthropes californiens Melanie et Richard Lundquist ont annoncé qu’ils donnaient 25 millions de dollars à l’école, qui compte environ 800 élèves.

Melanie Lundquist a déclaré lors de l’annonce de vendredi qu’elle porterait son don à la campagne Building Community de l’école à 50 millions de dollars.

Avec les dons et les engagements déjà recueillis, plus les 50 millions de dollars des Lundquists, le McPherson College a déjà recueilli 130 millions de dollars sur les 250 millions de dollars nécessaires.

Le président du McPherson College, Michael Schneider, a déclaré que les dons seront utilisés pour financer un projet qui fournit des fonds de contrepartie aux étudiants qui occupent un emploi tout en fréquentant l’école, et un nouveau plan directeur du campus.

Il financera également un centre du Kansas pour les sciences de la santé rurale et communautaire et un centre national pour l’avenir de l’ingénierie, de la conception et de la mobilité.

Le McPherson College propose plus de 30 programmes menant à un diplôme de premier cycle.

The Associated Press