ATLANTA: Carver College est devenu l’équivalent des généraux de Washington pour le basket-ball universitaire, se promenant de ville en ville, jouant à des jeux presque tous les soirs, endurant une énorme raclée après l’autre.

État des Appalaches 105, Carver 23.

Wofford 111, Carver 37.

Georgia Southern 92, Carver 27.

Pourtant, il y a une grande différence entre les Cougars et ce malheureux fleuret des Harlem Globetrotters.

Carver prend toujours le court en espérant gagner, même s’il n’y a pratiquement aucune chance que cela se produise à moins que l’autre équipe ne se présente.

Je n’ai pas cet état d’esprit, dit l’entraîneur éternellement optimiste de l’équipe, Bryan Spencer. C’est du sport de compétition, mec. Il s’agit de gagner. Il s’agit de compétitionner. Je ne participe jamais à un concours en espérant perdre.

Mais Spencer est aussi un réaliste.

Il est entraîneur dans une minuscule inscription d’université historiquement noire de la Bible: environ 60 étudiants situés dans une ancienne école primaire adventiste du septième jour dans l’ouest d’Atlanta.

La plupart des Atlantes n’ont jamais entendu parler de Carver, moi y compris et j’ai vécu ici presque toute ma vie.

Je n’en avais pas entendu parler non plus, honnêtement, concède le meneur de jeu Glenn Sims, qui a grandi à Atlanta.

Au cours de cette saison des plus atypiques, le minuscule Carver est peut-être devenu l’équipe la plus unique de toute la pandémie convergeant avec les Cougars pour produire une liste de jeux sans espoir pour une équipe qui ne perd jamais espoir.

Les équipes de la Division I de la NCAA faisant face à des annulations presque quotidiennement en raison de COVID-19[feminine et désespéré de programmer autant de jeux que possible, souvent avec peu de préavis, Carver est entré dans le vide en tant que patsy consentant.

Ils collectent un chèque et gagnent ce que Spencer pense être une exposition indispensable, une expérience précieuse et une vie de souvenirs.

Peu importe que les Cougars ne soient pas membres de la NCAA, mais de la NCCAA National Christian College Athletic Association, une collection de minuscules écoles qui n’ont pas les ressources nécessaires pour rivaliser avec des mi-majors comme Georgia State, Florida International et Liberty.

Spencer reconnaît la position unique de son école, une position qui ne reviendra peut-être plus jamais. Même avec le virus qui fait rage et, oui, il a frappé certains de ses joueurs, il pense que cela vaut le risque.

Il prendra le téléphone pour à peu près toutes les équipes qui appelleront, envoyant volontiers son équipe dans des matchs qui ressemblent à peu près aux chrétiens contre les Lions dans la Rome antique.

Les Cougars ont déjà joué 15 fois, tous sur la route, perdant chacun de près de 59 points en moyenne.

Leur meilleure performance a été un revers de 35 points contre Charleston Southern. Plus typique était leur sortie la plus récente, une éruption de 111-34 à Florida International lundi soir.

Là encore, ils ont dû être épuisés. Les Cougars jouaient pour la quatrième nuit consécutive, et la septième fois en huit jours, faisant la navette dans deux fourgons scolaires sur de vastes étendues du Sud s’étendant de Lynchburg, en Virginie, à Miami, en Floride.

Au moins, ils ont quelques jours de congé pendant les vacances de Noël.

Le prochain match des Cougars aura lieu dimanche à Jacksonville State of the Ohio Valley Conference.

Il y a de fortes chances que ce soit une autre perte gigantesque.

Je vais comprendre que les chances étaient contre, dit Spencer. Mais les leçons que nous tirons sont totalement inestimables. Et je crois vraiment que je sais que si nous pouvons combler l’écart de maturité physique, certains de ces scores que vous voyez, ils vont basculer.

Il rit un peu, ajoutant une mise en garde rapide.

Je ne dis pas que nous allons les battre de 60 ou 70 points, intervient Spencer. Mais nous croyons vraiment que nous pouvons battre ces équipes un jour.

Ses joueurs semblent apprécier la balade. Certes, ce n’est pas amusant de se faire pulvériser nuit après nuit, mais la plupart des jeux sont diffusés sur le service de streaming d’ESPN, donc les amis et la famille peuvent les voir jouer.

Cela a vraiment été une bénédiction déguisée, dit Sims. Nous arrivons à jouer un horaire auquel peu de gens peuvent jouer, surtout à notre niveau.

Ce Bingo Long of a season a déjà produit une mine d’anecdotes humoristiques.

L’autre jour, Spencer n’a pas pu trouver les clés de l’une des fourgonnettes avant que l’équipe ne quitte Atlanta pour les 6 heures et demie de route vers DeLand, en Floride, pour affronter Stetson.

Il s’avère qu’ils étaient dans son sac depuis le début, mais le retard à s’échapper signifiait que l’équipe n’avait même pas le temps de s’enregistrer à son hôtel avant le match. Les Cougars ont conduit directement à l’arène (et ont été battus 95-52 dans l’une de leurs meilleures performances).

Les Sims ont ri de la façon dont Spencer a reçu un appel alors que l’équipe était en route pour le prochain match, ce qui a conduit l’entraîneur à dire penaud à ses joueurs via un message de groupe qu’il venait d’ajouter plus de matchs au programme déjà brutal.

C’est un peu comme une blague récurrente, dit Sims. Il va juste lancer à la dernière seconde, OK, les gars, nous avons un autre match.

Carver a été fondé en 1943, mais le programme de basket-ball n’existe que depuis environ deux décennies.

C’était l’idée du défunt président de l’école, Robert Crummie, qui voulait utiliser l’équipe comme une initiative religieuse pour les jeunes hommes noirs.

Il a appelé cela son ministère de la deuxième chance, dit Spencer. Il cherchait des gars qui pourraient jouer au basket mais qui avaient peut-être pris le mauvais chemin. Il voulait juste leur donner l’opportunité de jouer au jeu qu’ils aiment, et aussi nous donner l’opportunité de les atteindre. Nous sommes une université biblique. Nous avons une chance de les atteindre spirituellement.

Maintenant que le mot est sorti, Spencer reçoit plusieurs appels par jour d’écoles désireuses de renforcer leurs horaires épuisés avec des matchs de dernière minute.

Tout ce que Carver joue renforce son résultat net, sinon son bilan.

Le programme est entièrement autofinancé, sans argent provenant du budget extrêmement serré de l’université. Spencer est le seul entraîneur rémunéré, bien qu’il ait deux assistants bénévoles. Les installations de l’équipe sont décrépites: une salle de sport médiocre avec un parquet qui a désespérément besoin d’être remplacé, bien que cela n’ait pas été un gros problème dans une saison où les Cougars n’ont pas encore joué à domicile et qu’il n’y a presque pas de temps pour s’entraîner.

Spencer craint que l’énormité des pertes de 10 d’entre eux de plus de 60 points ne fasse l’objet d’un sondage sur sa jeune équipe, qui compte sept étudiants de première année sur sa liste de 11 joueurs.

Il n’est pas aussi préoccupé par le virus, affirmant que son équipe doit se faire tester au moins trois fois par semaine pour s’assurer que ses adversaires ne se propagent pas. COVID-19[feminine autour du pays.

La partie effrayante de faire cela, dit Spencer, détruit leur confiance mentale et leur psychisme. Mais moi et nos entraîneurs pensons que nous faisons un très bon travail pour garder les gars motivés et affamés et comprendre la situation dans son ensemble.

En effet, les joueurs semblent comprendre.

Ce n’est pas du tout décourageant, a déclaré Paul Hepburn. le plus grand joueur de l’équipe, un natif des Bahamas de 6 pieds 9 pouces.

Vraiment? Pas du tout? Nous ne voyons pas les choses de cette façon », insiste Hepburn.

Spencer rappelle constamment à ses joueurs que le basketball est simplement un jeu auquel ils adorent jouer. Cela ne définit pas qui ils sont en tant qu’hommes. Il souligne également que les leçons les plus précieuses de la vie proviennent généralement de l’adversité et non du triomphe.

Si c’est le cas, ces gars-là devraient bien réussir dans la vie.

La raison pour laquelle nos gars jouent si dur sur le terrain est que personne d’autre ne leur donnerait une chance, a déclaré Spencer. «Une fois arrivés ici, c’est la famille. C’est l’amour. Ce n’est pas seulement une expérience, c’est le véritable amour. C’est ce qu’ils obtiennent au Carver College.

Puis il ajoute le message le plus important de tous.

Ce n’est pas la fin du monde quand on perd.

___

Paul Newberry est chroniqueur sportif pour l'Associated Press.

