Le navire est échoué sur l’étroit canal de Suez qui relie la Méditerranée au nord à la mer Rouge au sud. La voie navigable est étroite – moins de 675 pieds de large (205 mètres) à certains endroits. Le canal est parmi les voies navigables les plus fréquentées au monde, utilisé par les pétroliers transportant du brut du Moyen-Orient vers l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi que dans la direction opposée. En raison du navire échoué, au moins 34 navires transportant 379 000 conteneurs de 20 pieds de marchandises n’ont pas pu traverser le canal dans les deux sens à partir de mercredi après-midi. La perte et le trafic pourraient s’aggraver si la solution n’est pas atteinte au plus tôt.

Le navire de 200 000 tonnes, nommé «Ever Given» et exploité par la société taïwanaise Evergreen Marine, a fini par loger sur le côté mardi après avoir été frappé par des vents violents. L’incident a fini par bloquer plusieurs navires de chaque côté sur l’une des routes maritimes les plus importantes. Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge et est également la route maritime la plus courte entre l’Asie et l’Europe. Des bateaux de fouille ont été mis au travail pour aider le navire coincé à reprendre sa route.

