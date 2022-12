Un petit bateau coule au large des côtes anglaises, des décès ont été signalés – BBC

Un petit bateau transportant des migrants a coulé au large de la côte sud-est de l’Angleterre, tuant certaines personnes à bord.

Des canots de sauvetage, des hélicoptères et des équipes de secours travaillent avec les marines française et britannique pour répondre à l’incident du petit matin.

Le nouvel incident survient un jour après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé son intention de durcir les lois pour empêcher les petits bateaux de traverser la Manche.

Un petit bateau transportant des migrants a coulé au large de la côte sud-est de l’Angleterre, tuant certaines personnes à bord, a rapporté mercredi la BBC.

Le gouvernement britannique et les responsables des urgences ont confirmé qu’un incident était en cours, avec des canots de sauvetage, des hélicoptères et des équipes de sauvetage travaillant avec les marines française et britannique pour répondre à un événement qui s’est produit dans des conditions glaciales vers 03h40.

“Il est entendu qu’il y a eu des morts après le naufrage d’un bateau de migrants dans la Manche. Cela n’a pas encore été confirmé par les autorités”, a déclaré le journaliste local de la BBC sur Twitter.

Les températures ont plongé à travers la Grande-Bretagne la semaine dernière, apportant de la neige dans certaines parties du pays. La température a été enregistrée à 2 degrés Celsius dans une ville voisine.

“Nous sommes au courant d’un incident dans les eaux britanniques et toutes les agences concernées soutiennent une réponse coordonnée”, a déclaré un porte-parole du gouvernement. “De plus amples détails seront fournis en temps voulu.”

De petits bateaux, souvent des canots pneumatiques, traversent régulièrement la Manche pour transporter des migrants de la France vers la Grande-Bretagne.

Plus de 40 000 personnes, un nombre record, sont arrivées par le périlleux voyage cette année, ravivant les tensions entre la Grande-Bretagne et la France.

Les données compilées par le Missing Migrants Project ont montré que 205 migrants avaient été enregistrés morts ou portés disparus dans la Manche depuis 2014.

Dans le pire accident de ce type enregistré, 27 personnes sont mortes en tentant de traverser la mer dans un canot pneumatique en novembre 2021.

Le nouvel incident survient un jour après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé des plans pour durcir les lois pour empêcher les petits bateaux de traverser la Manche, y compris une législation pour empêcher les migrants de rester dans le pays.

Sunak a déclaré que le gouvernement envoyait un message selon lequel “ça suffit” et que les gens avaient “le droit de se sentir en colère” face aux échecs répétés pour s’attaquer au problème.