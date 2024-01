Un petit avion s’écrase près de Londonderry, dans le New Hampshire, le pilote est grièvement blessé

LONDONDERRY, NH – Un petit avion cargo bimoteur s’est écrasé vendredi matin très près d’une maison à Londonderry, dans le New Hampshire, laissant le pilote grièvement blessé.

Selon la Federal Aviation Administration, le vol Wiggins Air 1046 venait de quitter l’aéroport de Manchester et se dirigeait vers l’aéroport international de Presque Isle dans le Maine lorsqu’il s’est écrasé vers 7h30. Le directeur de l’aéroport de Manchester a déclaré que le pilote avait appelé d’urgence le contrôle de l’aéroport après avoir pris désactivé.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le chef des pompiers de Londonderry, Bo Butler, a déclaré que le Beechcraft 99 s’était écrasé dans les bois derrière le 5 Colonial Drive, au bord d’une cour arrière à environ 70 pieds de la maison.

“Nous nous sentons très chanceux d’être en vie en ce moment parce que c’est si proche de notre maison”, a déclaré le propriétaire Eddie Saktanaset à WBZ-TV.

L’avion s’est écrasé derrière un terrain de jeu dans le jardin d’Eddie Saktanaset à Londonderry, New Hampshire, le 26 janvier 2024. CBS Boston



Il a déclaré que lui et sa femme avaient entendu un grand boum et qu’ils avaient commencé à recevoir des appels de leurs voisins. Lorsqu’ils ont couru dehors, ils ont découvert que l’avion s’était écrasé dans les bois derrière sa maison.

“J’ai été surpris de voir un avion s’écraser”, a déclaré Saktanaset. “Cela ressemblait davantage à la chute d’arbres.”

Brian Croteau est pompier et ambulancier à la retraite. Il se trouvait chez lui lorsque lui et sa femme ont entendu la détonation. Il a couru vers l’avion fumant et sa femme a appelé le 911.

“Il était gravement amoché et il ne pouvait que marmonner. Il essayait de s’en sortir”, a déclaré Croteau. “Nous sommes sortis et je suis monté dans l’avion pour voir s’il allait bien et si je pouvais les faire sortir.”

Le chef adjoint des pompiers de Londonderry, Philip LeBlanc, a déclaré à WBZ que le pilote était conscient tout le temps et qu’il était l’une des nombreuses personnes à avoir appelé le 911 pour signaler l’accident.

ACCIDENT D’AVION : La surveillance à domicile a capturé les moments où un avion s’est écrasé dans une cour du Londonderry NH. Regardez-le voler à travers les arbres inclinés. Le pilote est VIVANT et soigné pour des blessures graves dans un hôpital de Boston. #WBZ pic.twitter.com/g45iHXr1R1 – Kristina Rex (@KristinaRex) 26 janvier 2024

“Il a fait un excellent travail en faisant atterrir l’avion dans les bois, entre de nombreux grands arbres”, sans heurter d’arbres ni de maisons, a déclaré le chef adjoint. “Je ne suis pas pilote, mais je lui accorde beaucoup de crédit.”

“C’était un environnement difficile car, comme vous pouvez l’imaginer, le fuselage est très compromis et endommagé. Il était donc très, très difficile d’accéder au pilote lui-même via les équipages et les outils de sauvetage. Mais finalement, ils ont réussi relativement rapidement. “, a déclaré le chef des pompiers aux journalistes. “Il aurait dû jouer à la loterie, c’est sûr. Il s’agissait d’une intervention d’urgence très importante à laquelle nous avons répondu et beaucoup de choses auraient pu mal tourner au-delà du crash de l’avion en lui-même.”

L’avion s’est écrasé derrière un terrain de jeu dans le jardin d’Eddie Saktanaset à Londonderry, New Hampshire, le 26 janvier 2024. Philippe LeBlanc



Le pilote, qui n’a pas été identifié, a été transporté d’urgence à l’hôpital avec de graves blessures. Butler a déclaré qu’il avait ensuite été transféré dans un hôpital de Boston, mais il n’y avait pas plus de détails sur son état. Le pilote était le seul à bord. Personne au sol n’a été blessé et les autorités ont déclaré qu’aucun bien n’avait été endommagé. L’avion était sur le point de livrer des colis dans le Maine lorsqu’il s’est écrasé.

Butler a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’incendie, mais qu’il y avait environ 250 gallons de carburéacteur à bord au moment de l’accident, une équipe chargée des matières dangereuses a donc été appelée pour le nettoyage.

L’avion s’est écrasé derrière un terrain de jeu dans le jardin d’Eddie Saktanaset à Londonderry, New Hampshire, le 26 janvier 2024. Philippe LeBlanc



La FAA et le National Transportation Safety Board (NTSB) vont enquêter sur les causes de l’accident. Wiggins Air a déclaré dans un communiqué qu’elle “coopérait pleinement avec les autorités”.

Le même type d’avion exploité par Wiggins Airways s’est écrasé à Litchfield, dans le Maine, en août, tuant deux personnes à bord.

