Un petit avion s’écrase dans une tour de transmission dans le Maryland

On ne sait toujours pas ce qui a conduit à l’accident, qui s’est produit à Montgomery Village, dans le Maryland, vers 17 h 40 et a donné lieu à des photos inhabituelles de résidents et de responsables sur les réseaux sociaux. Les images et les vidéos montraient l’avion empêtré dans des lignes électriques et apparemment suspendu dans les airs dans un gâchis de métal.

À 19 h 30, M. Piringer a déclaré que les équipages cherchaient toujours comment ils allaient atteindre et sauver les deux personnes. La première étape, a-t-il dit, serait de couper le courant.

“Une fois que cela sera désactivé, nous pourrons monter là-haut et les récupérer”, a déclaré M. Piringer, ajoutant: “Je ne sais pas encore comment ils vont le faire.”

Pepco, la compagnie d’énergie du Maryland touchée par l’accident, a déclaré le Twitter qu’il “attendait l’autorisation de se rendre sur les lieux avant que les équipes puissent commencer à travailler pour stabiliser l’infrastructure électrique et commencer à rétablir le service”.