Un petit avion s’écrase dans un quartier colombien ; 8 morts

MEDELLIN, Colombie (AP) – Un petit avion s’est écrasé lundi dans un quartier de la ville centrale de Medellín, tuant huit personnes à bord, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat au sol.

L’avion s’est écrasé après avoir décollé de l’aéroport d’Olaya Herrera, ont indiqué des responsables de l’aviation colombienne dans un communiqué. Les victimes ont été identifiées comme étant six passagers et deux membres d’équipage. Il n’était pas immédiatement clair si plus de huit personnes se trouvaient dans l’avion.

La cause exacte de l’accident n’a pas encore été déterminée. Le maire de Medellín, Daniel Quintero, a déclaré dans un communiqué que l’avion avait subi “une panne de moteur” lors du décollage.

“Malheureusement, le pilote n’a pas été en mesure de maintenir l’avion en l’air et il s’est écrasé dans ce quartier”, a déclaré Quintero. Sept maisons ont été détruites et six autres bâtiments endommagés, a-t-il dit.

Les pompiers et autres secouristes sont intervenus.

L’avion, un bimoteur Piper PA-31, se rendait dans le département occidental du Chocó.

The Associated Press