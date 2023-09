Un petit avion s’écrase dans la forêt amazonienne du Brésil, tuant les 14 personnes à bord

RIO DE JANEIRO — Un petit avion de ligne s’est écrasé samedi dans la forêt amazonienne du Brésil, tuant les 14 personnes à bord, a annoncé le gouverneur de l’État d’Amazonas, Wilson Lima.

« Je regrette profondément la mort des 12 passagers et des deux membres d’équipage victimes de l’accident d’avion à Barcelos samedi », a déclaré Lima sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’avion Embraer PT-SOG avait décollé de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas et la plus grande ville de l’Amazonie, et tentait d’atterrir sous de fortes pluies lorsqu’il s’est écrasé, ont rapporté les médias locaux.

Les passagers étaient des touristes brésiliens en route pour pêcher, selon les informations.

Des images vidéo publiées par la chaîne de télévision Globo montraient l’avion allongé sur un chemin de terre boueux avec la partie avant de l’avion recouverte de feuillage vert. On voit une vingtaine de personnes debout à proximité, tenant des parapluies.

L’armée de l’air brésilienne a envoyé une équipe depuis Manaus pour collecter des informations et conserver toute preuve pouvant être utilisée pour l’enquête sur l’accident, indique un communiqué de l’armée de l’air.

The Associated Press